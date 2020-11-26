Мнение: Настройки от депрессии

26.11.2020, 21:12, Разное

Давайте о депрессии немного поговорим.

На депрессию в народе есть два популярных взгляда и оба – крайности.

Один взгляд, что депрессия – это тяжелое заболевание, имеющее органическую, химическую природу, корректировать которое можно только препаратами и чаще всего пожизненно. Люди, смотрящие так на депрессию, всегда возмущаются, когда другие используют слово “депрессия” для описания своей лени или дурного настроения: депра, дескать.

Другой взгляд, что любая депрессия – это и есть лень, и лучше всего это лечится волшебным пинком.

На самом деле степени депрессии бывают очень разными. Самая легкая депрессия очень похожа на обычную лень, а тяжелая депрессия – такое состояние, когда жизненные процессы нарушены, химия мозга искажена и без препаратов действительно не справиться. Между тем и другим много стадий. Но возмущаться тому, что настолько разные состояния называют одним и тем же словом, не стоит. Это наоборот открывает большие возможности для своевременного лечения.

Это как с инфекцией. Инфекция – это и обычный насморк, и пневмония, и даже сепсис. Вопрос в том, насколько распространилась инфекция, как выросла ее колония и насколько эта колония захватила организм и подавила сопротивление иммунной системы. Зная, что инфекция начинается с легкой формы, мы можем вовремя принять меры.

Депрессия иногда развивается стремительно, но обычно у человека есть время, чтобы заметить начинающуюся депрессию и не допустить ситуации, когда его воля к жизни окажется подавлена болезнью.

Депрессия имеет свойство нарастать, об этом надо помнить. Чаще всего сама жизнь мешает развиваться депрессии. Человек вынужден что-то делать, чтобы не погибнуть, его побуждают близкие и собственные физические потребности толкают его добывать пищу, а когда человек что-то делает, его жизненная батарея заряжается и мотивация жить и к чему стремиться поддерживается.

Тяжелая депрессия и депрессия средней тяжести – это когда мотивации жить нет или мало.

Круг 12 ресурсов – это как раз схема такой батареи, куда идут токи с разных сфер жизни. Если ресурс заблокирован, значит тока с этой стороны нет. Если частично фрустрирован, ток очень слабый. Если большая часть ресурсов заблокированы или фрустрированы, жизненной энергии у человека мало и мотивация жить довольно слабая. При фрустрации большинства ресурсов чаще всего развиваются аддикции, химические или, например, игровые. Человек вынужден отключать свое сознание, чтобы не испытывать душевную боль. Однако аддикции увеличивают фрустрацию ресурсов и утяжеляют депрессию.

Если вы хорошо представляете себе круг ресурсов и понимаете, что при хорошей работе этого круга (даже половины этого круга или даже трети) человек наполнен энергией и чувствует постоянный подъем и вдохновение, вы имеете в руках ключ, как остановить депрессию на ранней стадии и вернуть себе энергию, не доводя ситуацию до момента, когда у вас закончатся силы и вызвать интерес хоть к чему-то будет трудно.

Очень многие не понимают, что все зависит от них только пока есть энергия. Когда энергии станет мало, от них не будет зависеть почти ничего. И чем больше энергии, тем лучше они могут владеть собой и управлять. А когда мало – нет. Поэтому надо оставаться в потоке.

Вот что дает хорошая спонтанность (поток свободной энергии) – владение своим фокусом. Вы можете заняться тем, а можете этим, вы сами выбираете, что делать, и выбираете чаще всего самое полезное, что способствует вашему успеху. Как “деньги к деньгам”, так и энергия к энергии. Много спонтанности, будет еще больше. А вот если спонтанности мало, вам нужно много сил, чтобы сохранить то, что есть, и еще больше сил, чтобы направить энергию в рост, а не в убыток.

Если вы бывали на этажах энергетической ямы (-1, -2, -3), а бывали там многие, даже если не рефлексировали это, вы знаете, что когда спонтанности мало (= настроение на нуле) невозможно заставить себя обратить внимание на дела, хочется пассивных удовольствий. Вы можете чувствовать сильный голод по удовольствиям, по приятным эмоциям, по любви. Люди в плохом энергетическом состоянии завывают о том, как им мало тепла, описывают свои мечты по любви, по богатству, по славе с такой пронзительной тоской, что понятно: они сойдут с ума, если им не пообещать исполнение их мечт в скором времени. У таких людей настоящая боль, не придуманная, и они очень злятся, что Эволюция не хочет их укачать на руках и покормить их корону.

Но это единственный способ помочь людям, энергия которых снижена, но пока еще есть (раз есть мечты и хороший аппетит), не дать им потратить оставшиеся силы на кормление короны, использовать эти силы на ресурсы. Иначе ресурсы будут разрушаться, корона расти, и общая энергия снижаться. Впереди – энергетическая яма. А в ней химические аддикции и депрессия, той или иной степени тяжести.

При хорошей спонтанности хватает энергии на все, тратить ее на иллюзии и аддикции не хочется, жизнь и без иллюзий доставляет много удовольствия.

Можно описать схему, как большинство людей попадают в яму.

Что-то случается в жизни, отказывает какой-то ресурс, иногда даже несколько связанных.

Ресурс казался прокачанным, но он был просто хорошо подключен, он был, в основном, внешним.

Был хороший муж или жених, но вот случилась соперница или его болезнь, отъезд, и ресурс любви треснул, а с ним и ресурс дружбы, потому что друзья были общие. Была хорошая работа, но компания закрылась, и все пошло-поехало. Был хороший доход, но бизнес сдох. Была любимая семья, но один родитель умер, второй захандрил. Был хороший имидж, но возраст и в зеркале уже нет той красавцы или красавца, которыми все восхищались.

Какая-то потеря, беда, из-под ног выбивается почва. Иногда не так фатально, а просто что-то пошло не так, вечера утратили томность, жизнь потеряла тонус. У некоторых его никогда и не было, но у тех, у кого была хорошо подключена связка ресурсов, знают, что такое яркая и счастливая жизнь. И вдруг ее не стало.

На фоне внешней потери, изменения обстоятельств, может развиться депрессия. Иногда в форме слабой хандры, которая так и останется на долгие годы, обостряясь во время болезней и других потерь. А иногда в форме прогрессирующего спада, по всем фронтам, разрушая человека.

Чтобы противостоять любым потерям и катаклизмам, чтобы быстро восстанавливать поврежденный ресурс, переключаясь на другие, чтобы менять свою жизнь, адаптироваться к новым условиям и заново подключать ресурсы, снова выходить на уровень высокой спонтанности и быть опять счастливым, нужно иметь очень хорошие настройки Эго. Эго – внутренний компас личности, пульт управления, и если он слабый, любая потеря может стоить всего.

Сам по себе хороший ресурс может поддерживать неплохие настройки и человек не догадывается, что с ним что-то не так. Ресурс может быть хорошо подключен с детства, благодаря родителям и условиям жизни, и может быть даже прокачан частично, а настройки Эго при этом могут оставаться плохими.

Настройки Эго – это самооценка и локус контроля, поскольку саморегуляция и спонтанность (оставшиеся две части круга Эго) – это уже резервуар энергии, их просто так не поправишь, для них нужно быть в хорошей форме. А вот самооценку и локус контроля вы можете держать в порядке всегда и даже в самом плохом состоянии все равно можете настроить их нормально.

Представьте себе, например, человека который привык с детства заниматься спортом, правильно питаться и заботиться о своем теле. Его приучили родители и ресурс здоровья и имиджа у него в полном порядке. Другие могут смотреть на него с маленькими обиженными глазками и думать, что им не повезло с родителями, их не приучили к такому с детства, не помогли им приобрести красивое и сильное тело.

Это и правда и хорошо, когда родители развивают ребенка, это так же хорошо, как хорошие гены и наследство в виде жилья и пассивного дохода, чтобы ребенок был защищен на случай личных кризисов и социальных катастроф, имел подушку безопасности. Хорошо, когда родители хорошие и работящие, не пропившие все, что оставили им их родители, а приумножившие. Но все-таки настройками Эго каждый человек занимается сам, и если этого не будет, не спасут никакие внешние ресурсы, а если будет, то и отсутствие внешних ресурсов не помешает стать счастливым и успешным, приобрести эти внешние ресурсы и удержать.

Настройки Эго (хороший локус контроля и хорошая самооценка, и как следствие хорошая саморегуляция и хороший уровень спонтанности) позволяют сделать внешние ресурсы внутренними, а при потере внешнего ресурса восстановить его или заменить.

При любой катастрофе такой человек быстро оценит свои возможности, не даст своему локусу стать внешним, обопрется на себя, возьмет себя в руки, направит свой фокус на другие сферы или другие ресурсы.

Представьте себе, что у человека хороший имидж, хороший ресурс дружбы и здоровья, а настройки Эго плохие. Пока он ехал по накатанной, жизнь его была прекрасной. Он ходил в спортзал, ездил в путешествия три раза в год, а на выходных тусил на полную катушку, нравился всем и был счастлив, даже на работу и экономику хватало мотивации и сил, поэтому деньги тоже были. Все шло хорошо, и любовь тоже была в порядке, случались приятные романы или были постоянные отношения.

И вдруг ковид19, карантин и ограничения. Большую часть ограничений быстро сняли, а представьте что нет. Да и тех, что были и есть, должно хватить, чтобы представить начало депрессии.

Имиджем заниматься стало сложней, тусовки прекратились или сократились, путешествия закончились, началась хандра, а с хандрой выпивка, плохой режим, лишний вес, общий упадок, работа и так пострадала, а от хандры еще больше, в любви дефолт или дисбаланс-минус, который дополнительно отнимает силы. Если в условиях энергетических дыр начать затыкать их аддикциями, все будет разрушаться еще быстрей. А с плохими настройками локус удержать очень сложно, он постоянно съезжает вовне, и самооценка требует корма короны.

И начинается депрессия, которая сама по себе обладает пожирающей силой: съедает и счастье, и ресурсы, и мозг человека, и тело, и выпивает из него кровь.

При хороших настройках не допустить депрессию легко.

Важно помнить два правила.

1. Все, что у вас можно отнять, не ваше. Срок аренды закончился. Не нужно цепляться ни за что, нужно опираться на себя.

2. Чего бы ни случилось, надо оставаться в потоке, а для это держать локус внутри, а фокус на том, чем вы можете заниматься прямо сейчас с пользой для себя или других. Локус и фокус – ваше, с их помощью можно оставаться в потоке, пока вы живы.

Друзья, удается осознавать важность хороших настроек?

Помогает это в случае проблем и потерь?