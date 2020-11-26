Вильфанд рассказал, как назвать надвигающийся на Москву циклон своим именем

26.11.2020, 21:04, Новости дня

Название не тропического циклона именем не несет в себе никакой смысловой нагрузки, поскольку сейчас им присваивают имена на коммерческой основе. Именно это и произошло с «Таней», которая приблизилась к Москве, рассказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеорологи предупредили, что на Москву надвигается циклон «Таня», который уже в четверг накроет столицу волной теплого воздуха. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, усиление ветра, а также не исключен гололед. При этом в выходные влияние циклона ослабнет.

«По сути, этот циклон ничем не отличается от других. Есть различные барические образования (циклоны, антициклоны и так далее), но, как правило, имена получают не все, а только тропические циклоны. Связано это с тем, что они очень опасны. К счастью, в последнее время тропические циклоны очень хорошо прогнозируются, поэтому вероятность встречи этого циклона с любым плавсредством, для которого он губителен, мала», – говорит Вильфанд.

Имя таким природным явлениям дает Всемирная метеорологическая организация, продолжает эксперт. Структура распределения этих имен достаточно сложная: в течение года используется 26 имен (по количеству букв в латинском алфавите). Причем эти имена прописывают заранее, на несколько лет вперед. При этом собеседник отмечает, что если циклон с каким-то именем нанес ущерб, в частности гибель людей, то его имя вычеркивается из списка и больше не присваивается как минимум в течение 5–7 лет.

«Профессионал, который слышит о циклоне с именем, сразу настораживается, потому что это опасность. Но недавно, совершенно неожиданно, Берлинский университет тоже решил называть циклоны, но нетропические, к которым как раз и относится «Таня». Их количество в год достигает до нескольких сотен», – рассказывает Вильфанд.

Он добавил, что имена обычным циклонам присваиваются на коммерческой основе. Стоимость услуги составляет около 200 евро. То есть абсолютно любой человек может присвоить явлению любое имя.

«Это забавно и вызывает интерес, поэтому награждение не тропического циклона именем не несет в себе никакой смысловой нагрузки. «Таня» вызовет в Москве скучную погоду: низкие облака, световые дни и так короткие, а тут еще и это, хмурость, осадки во всех видах (мокрый снег, дождь), но нельзя сказать, что это опасность большая. Единственное, может быть гололедица, которая связана с тем, что температурный фон будет около ноля», – информирует Вильфанд.

Температура воздуха будет колебаться от -2 до +2, ожидаются умеренные осадки, а также небольшой ветер, сказал эксперт.

Ранее над европейской частью РФ прошел циклон по имени «Сара».