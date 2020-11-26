Американцы вместо Марадоны «похоронили» Мадонну

26.11.2020, 21:04, Новости дня

Алгоритмы соцсетей в США не смогли распознать разницу между умершим футболистом Диего Марадоной и американской певицей Мадонной, а поэтому автоматически вывели в топ новость о смерти исполнительницы.

Интернет тут же наполнился соболезнованиями в адрес Мадонны. Один из американских пользователей даже написал, что она теперь вместе с Принцем и Майклом Джексоном даст свой последний концерт на небесах. Сама 62-летняя певица пока никак не прокомментировала последние известия. Хотя буквально в понедельник она выложила фото после операции на ноге. Ей действительно нездоровится, но она идет на поправку, передает Рен ТВ.

Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену. Марадону похоронят в четверг на кладбище Jardin de Paz, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса. На этом же на кладбище похоронены родители футболиста.

В составе сборной Аргентины в 1986 году он стал чемпионом мира, в 1990 году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи».

По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.