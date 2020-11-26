 

Мнение: Подельники?

26.11.2020, 21:02, Разное

Глава МИД России прилетел в Беларусь. Лукашенко встретил Лаврова с распростёртыми объятиями. Еще бы. Лавров привез в Минск хорошую весть для Лукашенко. Потому как заявил, что Россия внесла в стоп-листы представителей руководства страны Европейского союза, которые вводили санкции против представителей властей Беларуси.

Так и сказал Лавров:

– В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер.
И добавил, что с 2015 года у России и Беларуси единые стоп-листы в рамках договора о Союзном государстве.

Интересный разворот! Произвол в Беларуси учинил Лукашенко, вцепившийся зубами в президентство…. За этот произвол главы МИД стран Евросоюза договорились о новом пакете санкций против Беларуси.  6 ноября Лукашенко включили санкционный список ЕС. А Россия, выходит, проявила солидарность и ответила на санкции ЕС против Лукашенко санкциями России против инициаторов санкций против Лукашенко?

Получается, что Россия поддерживает лукашенковскую вакханалию? Выходит, что Россия – соучастник лукашенковского беспредела?  А официальные лица России – подельники Лукашенко?

Очевидно, что власть России поддерживает Лукашенко, это ни для кого  не секрет. Но до санкций России «имени Лукашенко» официальные лица России могли делать вид, что происходящее в Беларуси – это внутреннее дело Беларуси, что Россию это не касается. Но сейчас прикидываться уже не получится…

А аргумент про единые стоп-листы в рамках договора о Союзном государстве выглядит, и вовсе абсурдным. Потому что само «Союзное государство» – это какой-то мифический проект, про который я слышал еще когда работал собкором «Вестей» в Минске (2003-2005 годы), и который с тех пор, по моему, так не продвинулся дальше пустопорожних разговоров.

На снимке: Лавров в обьятиях Лукашенко, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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