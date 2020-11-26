 

Мнение: Выход из проекта

26.11.2020, 21:00, Разное

Главный сертификатор газопровода “Северный поток-2” отказался далее участвовать в проекте. Такое решение приняла норвежская Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), сообщили средствам массовой информации в самой компании. “Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона “О защите энергетической безопасности Европы” (PEESA). Мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект “Северный поток-2″, подпадает под санкции”, – отметили в компании.

Говоря откровенно, проект, конечно, нужно закрывать. Шансов на достройку и ввод в эксплуатацию у него практически нет. Проблема не только внешняя – санкции США, но и сугубо внутренняя: у России нет технологий полного цикла, позволяющих ей строить подобного рода сложные объекты. Концепция – будут доллары, остальное купим – в текущем положении не работает. Бандитские распальцовки, с которыми Путин и его дружки по молодости привыкли наезжать на петербуржских ларечников, в международном бизнесе смотрятся неважно. Особенно если они не подкреплены ничем.

Есть, конечно, вариант, при котором трубу "загнут" в Калининград в надежде, что потом когда-нибудь оттуда ее куда-нибудь да выкривят. Но в целом и этот сюжет – больше для телевизора. Между Калининградом и Германией все равно Польша, которая представляет интересы США в ЕС, да и сама относится к России весьма неважно: и просто по традиции, и к путинскому режиму в частности.

Источник: Эль Мюрид



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