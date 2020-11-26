 

Мнение: Марадона и южноамериканские левые

26.11.2020, 20:56, Разное

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что бывший аргентинский футболист Диего Армандо Марадона сотрудничал с правительством страны, чтобы доставить продукты питания для населения Венесуэлы.
«Николас, я помогу тебе решить эту проблему», – сказал ему Марадона во время своего визита в страну 22 января этого года, в ходе которого ему было интересно узнать, какие продукты питания и сколько они стоят. . «Как всегда, он переехал и помог нам с некоторыми секретными вещами, чтобы принести еду для народа Венесуэлы. Я могу сказать это сегодня», – добавил президент.
Таким образом, выяснилось, что безусловная дружба Марадоны с венесуэльским народом и с делом Чавизмf привела к тому, что он предложил себя в качестве посредника при покупке продуктов питания за границей в то время, когда правительство США заблокировало доступ Каракасe к регулярным каналам закупки продовольствия.
25 ноября легенда латиноамериканского футбола умерла от кардиореспираторного заболевания. Ему было шестьдесят лет.
Президент Николас Мадуро выразил сожаление по поводу смерти Марадоны и напомнил, что этот общественный деятель, несмотря на угрозы и шантаж, всегда оставался храбрым и лояльным делу Венесуэлы.

Марадона и южноамериканские левые

Фидель Кастро.

Че Гевара.

Уго Чавес.

Николас Мадуро.

Эво Моралес.

Даниэль Ортега.

Кристина Киршнер.


У гроба Нестора Киршнера.

* * *

В Аргентине объявлен трехдневный траур.
Ожидается, что на похоронах Марадоны будет до 1 млн. человек.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Наследник Оскара Кучеры очаровал подписчиков знаменитого отца

13.07 / Фейк РИА «Новости»: Приоткрыли… и тут же захлопнули

17.08 / Светлана Тихановская: «Я готова выступить в этот период в качестве национального лидера»

03.09 / Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко

18.11 / Театру Виктюка предрекли сложную судьбу после смерти режиссера

28.06 / Доктор Мясников разрешил употреблять в жару «запрещенные напитки»

11.08 / НЛО на Луне: там идут космические войны?

21.09 / В Sony рассказали о проблемах с предзаказами PlayStation 5

17.07 / Юлия Ковальчук показала зажигательные танцы в пижаме

30.09 / Она заслужила, а ваши мамы нет! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска