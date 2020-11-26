Мнение: Марадона и южноамериканские левые

26.11.2020, 20:56, Разное

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что бывший аргентинский футболист Диего Армандо Марадона сотрудничал с правительством страны, чтобы доставить продукты питания для населения Венесуэлы.

«Николас, я помогу тебе решить эту проблему», – сказал ему Марадона во время своего визита в страну 22 января этого года, в ходе которого ему было интересно узнать, какие продукты питания и сколько они стоят. . «Как всегда, он переехал и помог нам с некоторыми секретными вещами, чтобы принести еду для народа Венесуэлы. Я могу сказать это сегодня», – добавил президент.

Таким образом, выяснилось, что безусловная дружба Марадоны с венесуэльским народом и с делом Чавизмf привела к тому, что он предложил себя в качестве посредника при покупке продуктов питания за границей в то время, когда правительство США заблокировало доступ Каракасe к регулярным каналам закупки продовольствия.

25 ноября легенда латиноамериканского футбола умерла от кардиореспираторного заболевания. Ему было шестьдесят лет.

Президент Николас Мадуро выразил сожаление по поводу смерти Марадоны и напомнил, что этот общественный деятель, несмотря на угрозы и шантаж, всегда оставался храбрым и лояльным делу Венесуэлы.

Марадона и южноамериканские левые

Фидель Кастро.

Че Гевара.

Уго Чавес.

Николас Мадуро.

Эво Моралес.

Даниэль Ортега.

Кристина Киршнер.



У гроба Нестора Киршнера.

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В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Ожидается, что на похоронах Марадоны будет до 1 млн. человек.