Ученые: Пребывание в космосе ускоряет процессы старения

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26.11.2020, 20:50, Разное

Ученые, представляющие Университет штата Колорадо, выяснили, что в результате длительного пребывания в космосе ускоряются процессы старения. Полёты приводят к потере плотности костей, заболеваниям глаз, неврологическим и сердечно-сосудистым проблемам.
Согласно проведенному исследованию, опубликованному в Cell Press, было обнаружено шесть негативных аспектов, связанных с длительными космическими полетами. Речь идет о повреждении ДНК, оксидативном стрессе (дисбалансе антиоксидантов и свободных радикалов, который ведет к повреждению тканей), митохондриальной дисфункции, изменении генома, изменении длины теломер, а также изменении микробиома организма. Процесс повреждения ДНК и изменение длины теломер, предположительно, имеют связь со старением, сообщается в Gizmodo.

Ученые определили, что в период пребывания в космическом пространстве происходит увеличение теломер у космонавтов, однако после приземления на Землю, спустя шесть месяцев и через больший промежуток времени, они оказываются короче.

По словам биолога Сьюзан Бейли, наличие длинных или коротких теломер свидетельствует о более высоком риске развития заболеваний. Короткие теломеры указывают на ускоренное старение и соответствующие дегенеративные патологии, включая некоторые онкологические заболевания и проблемы сердечно-сосудистой системы. Что касается длинных теломер – они имеют связь с долголетием, однако риск рака не исключен, поскольку после мутаций клетки дольше живут.



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