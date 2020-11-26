“Всем гонорары интересны”: Виктория Боня рассказала о заработках за съемки

26.11.2020, 20:50, Разное

Популярная модель и ведущая Витория Боня дала интервью в YouTube, в котором пояснила о некоторых фактах из профессиональной биографии. В частности, знаменитость остановилась на теме своих гонораров за съемки в фильмах и телесериалах.

Примечательно, что недавно красавица прилетела в Россию из Монако, чтобы принять участие в съемках комедии “Малыш и Карлсон в городе грехов”. По сюжету, матерью модели стала известная актриса Елена Проклова, а сама Виктория Боня сыграла библиотекаря, мечтающую о развитии карьеры в Сети. Как упомянула звезда в интервью ведущей передачи “Алена, блин!”, выходящей на канале YouTube, сериал будет показан онлайн-кинотеатром Okko. Останавливаясь на вопросе оплаты за съемки в картинах, красотка заверила, что не требует каких-либо завышенных гонораров, а её труд оплачивается обычными ставками.



“Всем гонорары интересны. Я не прошу отдельные зарплаты, когда снимаюсь в кино, у меня нет актерского образования. Получаю тысячу долларов в рабочий день – это нормальный заработок для актера”, – призналась Виктория Боня. Об этом пишет Riafan.ru.