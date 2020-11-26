HAVAL запустил строительство второго завода в РФ

26.11.2020, 20:50, Разное

Крупнейший китайский производитель автомобилей Хавейл начинает строить завод, который займется двигателями. Местом размещения выбрана Тульская область. На территории индустриального парка «Узлавая» разместиться все необходимое. Данное место выбрано не случайно, так как здесь уже располагается завод собирающий автомобили данной марки. С конвейера выходят модели F7 и F7x, а также H5 и H9, информирует a-souz.ru

Новое здание завода будет иметь размеры более 10 тысяч квадратных метров. Мощность производства позволит производить до 80 тыс. двигателей ежегодно. Новая площадка должна быть запущенна уже в 22 году. Новые рабочие места позволят привлечь до 300 рабочих разных специальностей. По оценки специалистов сумма инвестиций составляет 4 млрд рублей.

Завод будет нацелен на оснащение двигателями моделей отечественной сборки. Это первое подобное предприятие не в Китае.