Мнение: «Не в деньгах счастье», стабильные российские банки и распознавание направления речи

26.11.2020, 20:44, Разное

1. Отрадная новость. В российском Минфине поняли, что один из наиболее эффективных способов привить гражданам финансовую грамотность — это обучающие игры. Правда, технологический прогресс движется медленно, и пока что в качестве ликбеза предлагаются не компьютерные игры, а настольные:

https://lenta.ru/news/2020/11/21/minfin/

Министерство финансов представило набор информационных материалов, которые помогут повысить финансовую грамотность населения России. Среди них настольная игра «Не в деньгах счастье», сообщает РБК со ссылкой на сборник.

На сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности опубликована видеоинструкция к игре и дизайн-макет для печати на принтере и в типографии.

В описании к игре говорится, что она отражает современную реальность. «Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей. Для этого нужно всесторонне улучшать уровень их жизни. В игре приходится пользоваться финансовыми инструментами для достижения положительных результатов», — сказано в инструкции.

Борьба за счастье путём улучшения уровня жизни? Звучит логично. Но что это за финансовые инструменты, которыми учит пользоваться игра?

https://happy-finance.ru/media/documents/rules_A5.pdf

Игра основана на упрощенной экономической теории полезности. В ходе игры персонажи получают и теряют счастье в зависимости от наличия или отсутствия у них различных материальных ценностей. При этом ценность предметов с точки зрения счастья будет все время падать, заставляя персонажей приобретать новые материальные ценности. Для того чтобы персонажи не теряли счастье из-за отсутствия предметов, для приобретения которых у них не хватает денег, персонажи будут должны брать кредиты.

Игра проходит в течение 7 ходов. В начале каждого хода с героями игры сначала происходят различные жизненные события. Затем обновляется предложение на рынке материальных ценностей (домов, машин и вещей). После этого игроки смогут совершать действия: покупать героям материальные ценности, устраивать их на работу, улучшать их образование, отправлять в поездки и брать для них кредиты.

Когда игроки сделали все, что могли и хотели сделать в течение одного хода, для всех персонажей подсчитываются их доходы/расходы и изменения их личного счастья в зависимости от наличия или отсутствия у них различных материальных ценностей. От состояния личного счастья каждого героя будут зависеть рост или падение общего уровня счастья в игре, определяющего победу или поражение всех игроков. Для того чтобы победить в игре, нужно сделать так, чтобы к ее окончанию уровень общего счастья героев был выше, чем в ее начале.

То есть, вариант достижения счастья без кредитов не предусмотрен. Печально.

Для тех, кто всё же заинтересовался, вот видео с правилами игры:

2. Эксперты хвалят российскую банковскую систему, утверждая, что она превзошла западную:

https://lenta.ru/news/2020/11/24/bank/

Банковский сектор в России в настоящее время оказался более стабилен и безопасен, чем американский и европейский. Об этом заявил управляющий активами Герхард Массенбауэр (Gerhard Massenbauer) журналу Focus.

Массенбауэр заявил, что у России такой же фонд благосостояния, как у Норвегии. Эксперт не понимает, почему рубль слаб и находится на уровне бразильского реала. Кроме того, он почеркнул, что у страны хорошие позиции из-за отсутствиях большого объема долгов.

Массенбауэр также отметил деятельность «Газпрома». У компании есть проблемы с «Северным потоком-2», но она предлагает одни из лучших возможностей для инвесторов, отметил эксперт. Он считает, что Европа, Китай, а также Турция, если им разрешат, будут продолжать покупать газ у «Газпрома».

3. Похоже, бытовыми устройствами и роботами вскоре можно будет управлять без использования кодовых фраз, которые многих смущают:

https://nplus1.ru/news/2020/11/11/direction-of-voice

Американские инженеры разработали алгоритм, позволяющий умным устройствам понимать направление речи человека. Это позволяет не использовать фразы активации, такие как «Окей, Google» или «Привет, Siri», поскольку устройство будет понимать, что пользователь обращается к нему. Статья была представлена на конференции UIST 2020.

Голосовые помощники в умных колонках, смартфонах или ТВ-приставках, как правило, все время слушают пользователя в ожидании активационной фразы и начинают слушать сами команды только после ее произнесения. Но между собой люди общаются проще и используют невербальные признаки, такие как направление взгляда, чтобы понять, что другой человек обращается к ним. Использование таких признаков голосовыми помощниками могло бы упростить их использование в доме, где есть несколько устройств с такой функцией, и некоторые разработчики уже работают над этим. Например, Apple недавно предложила оснащать умные колонки камерами с алгоритмами отслеживания взгляда, чтобы избавить их от активационной фразы и научить понимать, на какие предметы показывает человек. Но камеры потенциально могут раскрыть больше конфиденциальной информации, чем микрофоны, поэтому пока умные колонки в основном работают без них.

Инженеры из Университета Карнеги — Меллона под руководством Криса Харрисона (Chris Harrison) разработали новый метод, который позволяет определять направление речи человека с помощью микрофонов, а не камер.