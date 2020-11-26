Профессионализм против безумия

26.11.2020, 20:42, Разное

Общественный Конституционный Совет решил возобновить свою деятельность. Полный текст заявления с комментарием одного из учредителей.

Заявление о возобновлении деятельности Общественного Конституционного Совета

«Общественный Конституционный Совет, учрежденный нами в январе 2020 года в ответ на инициативу президента по изменению Конституции РФ, тогда же предупреждал, что принятие предложенных поправок в Основной закон страны приведет к дальнейшему «обнулению» всех общественных институтов.

Вносимые в настоящее время в Государственную Думу проекты законов, подготовленные в развитие принятых конституционных поправок, а часто выходящие и за их пределы, укрепляют авторитарные тенденции и несменяемость власти, ликвидируют разделение властей и лишают остатков независимости судебную систему, лишают общество возможностей контроля за деятельностью государственных структур, умаляют и без того жалкие остатки социального государства.

Это обрекает страну на долгосрочную экономическую и социальную стагнацию,

ослабляет ее на внешнеполитической арене и наносит удар в том числе по перспективам противостояния коронавирусной пандемии.

Эти обстоятельства ставят в повестку дня как мониторинг, по сути, антиконституционного законодательства, так в перспективе и подготовку к созыву Конституционного (Учредительного) Собрания, которое должно рассмотреть и принять новую Конституцию РФ как демократической страны, в которой не на словах, а на деле реализуются права каждого человека на свободную и достойную жизнь.

Общественный Конституционный Совет, в связи с изложенным, заявляет о возобновлении своей деятельности, чтобы внести в эту историческую для судеб РФ работу посильный вклад. Мы приглашаем для участия в деятельности Совета всех неравнодушных граждан».

Учредители Общественного Конституционного Совета Евгений Гонтмахер, Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, Леонид Никитинский

Леонид Никитинскийсоучредитель Общественного Конституционного Совета, обозреватель «Новой»

— На встрече участников совета председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков рассказал, что было сделано весной и летом. Альтернативные президентским поправкам предложения были собраны в 9 пакетов, объединенные в проект «Конституции свободных людей». Предложенные поправки касались институтов президентства, парламента, выборов, судебной власти и отдельных вопросов, таких как запрет на пытки, проблемы войны и мира и других. Поправки выносились на обсуждение в региональных законодательных собраниях, где представлено «Яблоко», и смысл работы состоит хотя бы в том, что альтернативный проект существует.

Сейчас мы наблюдаем своего рода «кастинг» депутатов Думы и членов Совета Федерации по внесению «в развитие обновленной Конституции» законопроектов, прямо направленных на ущемление политических прав и свобод россиян, закрепленных в неприкосновенных главах 1 и 2 Конституции. Такие предложения, как ведение разрешительного порядка просветительской деятельности (участники встречи посвятили ему отдельное заявление) — это попытка прямой ревизии действующей более четверти века Конституции РФ.

Сознательно или нет, участники «кастинга» стараются еще и деморализовать общество в целом и экспертов-правоведов, которых просто охватывает оторопь. Возобновление методичной — насколько хватит ресурсов — и требующей терпения работы Общественного Конституционного Совета предполагает хладнокровное противостояние процессу «кидания дерьма на вентилятор», и совет приглашает к участию в этом прежде всего экспертов и правоведов.

Сама процедура подготовки поправок в Конституцию, как и голосования по ним, подорвали их легитимность, и все (включая участников «кастинга») понимают, что их судьба не будет долгой. Общественный Конституционный Совет пытается заглянуть в будущее дальше, чем условные господа Клишас и Крашенинников.