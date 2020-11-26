Тимошенко: Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит

26.11.2020, 20:38, Новости дня

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что одного президентского срока мало, чтобы “отстроить страну”. Об этом он сказал в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман, комментируя вероятность баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.

“Если у президента будет такое решение, он его озвучит. Да, на пресс-конференции президент действительно сказал, что одного срока мало в силу объективных причин, а не из-за того, что он решил или не решил идти на второй срок. Действительно, для того, чтобы отстроить страну, один срок – это небольшой период, потому что его объективно не хватает. Мы это не обсуждаем, потому что нам, честно говоря, на обсуждение второго срока и какие будут президентские выборы, нет времени сейчас”, – сказал он.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

В мае 2020 года тогдашний первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. “Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции…” – сказал он.

На пресс-конференции в мае 2020 года Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй срок.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube