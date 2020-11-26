 

Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия

26.11.2020, 20:38, Новости дня

Украинская ведущая Надежда Матвеева в течение 14 лет была жертвой домашнего насилия со стороны своего отца. Об этом она написала 26 ноября в Facebook.

По словам ведущей, отец употреблял алкоголь и бил маму. Матвеева отметила, что когда мать обращалась за помощью в милицию, то получала отказ, так как не было “прямой угрозы для жизни”. Заявление матери о разводе суд также отклонял, мотивируя тем, что нужно “беречь ячейку общества”.

“Мне проще было бы не рассказывать вам об этом. Но сейчас нельзя молчать о насилии над женщинами. Это ведь не только история моей семьи. Почти треть всех женщин в мире подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера”, – подытожила Матвеева.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3287143471411035&set=a.830192360439504&type=3

Ведущая отметила, что рассказала свою историю о насилии, чтобы принять участие в 16-дневной международной акции против гендерно обусловленного насилия, которая началась в Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин.

Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. С 2012 года Матвеева она ведущей канала СТБ. Матвеева ведет “Неймовірну правду про зірок” и тележурнал “Все буде добре”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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