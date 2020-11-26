Мнение: Письмо: “Магический движ”
26.11.2020, 20:18, Разное
В этом письме нечего разбирать, нет никакой проблемы.
Но я предлагаю вам разобрать диалоги на предмет ошибок.
Давайте учиться строить диалоги, растящие значимость, а не снижающие.
Вот попробуйте самостоятельно отметить ошибки автора и ошибки девушки.
И проанализировать, что не так и почему.
iacoviello
Добрый день, уважаемая Эволюция. Спасибо за блог и рубрику.
Мне 23 года, ютуб-блогер.
Недавно познакомился с девушкой на СЗ.
М.: Я только проснулась.
Я: Доброе утро.
М.: Поэтому мне срочно нужен кофе. Доброе.
Я: Вокруг тебя вечно какая-то сказка.
М.: Почему? 😂
Я: Не знаю. Может, ты волшебница и умеешь запустить магический движ?
М.: Возможно.
Я: Вот бы я тоже был волшебником. Заколдовал тебя.
М.: Для какой цели?
Я: Взаимные чувства.
М.: Этого можно добиться лаской и заботой, и волшебство не нужно.
Я: Хочу укрыть тебя пледом и принести кофе. С чем любишь кофе?
М.: С печенькой.
Я: Я буду твоей печенькой сегодня.
М.: 😂
Я: Кофе с печенькой. А чай с чем?
М.: Бутер с сыром.
Я: Сделаю тебе лучшие бутеры. С лучшим, сказочным сыром.
М.: Сметанковый люблю.
Я: С лучшим сметанковым сыром.
М.: Ты милаха 😂
Я: А чай какой? Чёрный, зелёный или фруктовый?
М.: Чёрный тесс, «Плеже».
Я: Записал.
М.: Для чего ты здесь? Рост, вес. Цели, намерения.
Я: 177, 72, построение бутербродной компании, намерения самые романтичные.
М.: Как любопытно. Бутеры это я люблю. Особенно хлеб с карри и паприкой, мясо, маринованный чили и сыр. Вкусно.
Я: Маша – это я люблю. Особенно глазки, носик, губы и ушко. Вкусно.
М.: 😂😂😂
Я: Смеёшься над моим вкусом? Ну да, до чили ещё не дорос.
М.: Ну что ты, как можно смеяться. Ты просто очень интересный, и юмор добрый. Люблю таких людей.
Я: Как можно смеяться, когда на кону наша судьба.
М.: Смелое высказывание.
Я: Мы утро доброе с сыром сметанковым поставили на карту.
М.: Всё, разыгрался аппетит. Пойду бутер сделаю.
Я: Только карту не ешь.
М.: Не буду.
Я: И судьбу не кусай.
М.: Это нельзя.
Я: А ведь я правда готовить буду по утрам.
М.: Жарить?)
Я: Рёбрышки в соусе гриль.
М.: Слишком плотный завтрак.
Я: Обойдёмся чаем, «Плеже». На голодный желудок любовь острее чувствуется.
М.: Это точно. Психология говорит о том, что если девушка реально очень голодна, она сильно хочет секса. Секс и голод связаны.
Я: Сильное высказывание.
М.: Научное высказывание.
Я: Знаешь, я всё равно тебя покормлю.
М.: Империческим методом доказано. Корми, я буду кушать.
Я: А голодным буду я. Эмпирическим методом доказано, мой голод как-то связан с тобой.
М.: 😂😂😂 молодец! И исправил корректно, и уточнил, и комплимент сделал. Добрый и очень умный 😍
М.: Ладно, я кушать захотела, так что пойду.
Я: Приятного аппетита, солнце.
М.: А ты крутой парень 😍😍😍
Я: Да ладно.
М.: 😍😍😍😍😍😍😍
М.: Ты нереально крутой.
М.: Доброта это сила.
Я: Ты нереально красива, красота страшная сила.
М.: Спасибо.
Я: Мы подходим друг другу, поверь. Как печенька кофе, как сметанковый сыр ломтю батона.
М.: Посмотрим. Я не спорю с судьбой, никогда. Если так, хорошо.
Встретились в парке, спустились к реке. Из разговора понял, она круче меня намного. Старше на 5 лет, был свой бизнес, отец высокопоставленный военный, есть пассивный доход. Красивая, на снежную королеву похожа.
Гуляли несколько часов, М. сказала, что хочет кофе, показала на стоящую машину с горячими напитками. Я сказал, что хочу угостить её в хорошем месте, М. спросила, где это, я ответил «покажу».
После ужина стемнело, было холодно, я увидел, что у неё дрожат руки, взял их. Спросил, не нужно ли ей ничего купить домой из еды, М. сказала, что да, нужно, что я заговорил её и она об этом забыла. Мы зашли в магазин, М. начала искать маску в сумке, я сказал, что пойду сам и всё куплю.
Возле подъезда М. собиралась прощаться и крутила ключи вокруг пальца, я предложил донести пакет до лифта. Когда зашли, я начал целовать её, М. сказала «Я понимаю, ты горячий парень, но я не могу так сразу», несколько раз повторила, на третий раз я развернулся, нажал на кнопку вызова лифта и начал уходить, М. прокричала мне «Я вообще-то болею, купи противовирусное».
Я: Спасибо за встречу.
М.: Тебе тоже.
М.: Ты нереально крутой, настоящий принц, настоящий мужчина.
Я: Ты поела?
М.: Я кстати не люблю сосиски – это для подруги, она от них фанатеет. Я люблю каши и рис.
Я: Тяжело было всю прогулку. Хотелось прикоснуться к тебе сразу. Хотел обнять тебя на пирсе, но постеснялся.
М.: Ты даже не разглядел меня.
Я: Да, разглядел мало. Надо лучше разглядеть. Джинсы синие и голос гипнотичный.
М.: А глаза какого цвета?
Я: Ты голубоглазая блондинка. Хотя ты могла и загипнотизировать, и я увидел что-то своё.
М.: 😂😂😂
Я: Завтра вечером выйдешь ко мне?
М.: Посмотрим.
Я написал на следующее утро, встретились ещё раз. Прогулялись вокруг её дома. «Плохо себя чувствую, болею, целоваться не буду, можешь обнять меня и всё». Обнял. Через 2 дня пригласила к себе в гости. Во время секса признался в любви, М. ответила «Просто секс так действует… Когда успел?».
Через пару дней прислала сообщение «Привет, у меня есть новости».
Сказала, что у неё нашли опухоль и скорее всего рак, и что она теперь не знает, что делать, что ещё недавно планировала разное, а теперь непонятно, как жить дальше. Что квартиру хотела продать и дом купить, а теперь будто смысл жизни исчез.
Благодарила, что я рядом в такой момент, извинялась, что встретились в такой период.
– За что ты благодаришь меня вообще, я прихожу к тебе домой… а ты болеешь так страшно и ещё говоришь «спасибо».
– Я понимаю, русский менталитет… Учись принимать комплименты.
Так прошло 2 недели. Я ходил к ней в гости, готовил еду.
Пару дней назад М. сказала: «Я была на МРТ. В общем, никакой опухоли нет. Врачи меня до смерти напугали». И показала снимок, где есть какие-то затемнения, но это не рак, а последствия насморка. Чувствует она себя плохо, у неё сейчас от процедур пробитые пазухи, головные боли, но опухоли нет.
А я увидел на снимке её дату рождения. Не 28 ей, а 38.
Я до этого несколько раз по глупости говорил: «У тебя в жизни столько уместилось, в 28 лет пожила в стольких городах, столько видела», она отвечала: «Почему ты говоришь про возраст?». Но я даже не думал, что она старше. Спортивная, а может просто я не разбираюсь в возрастах.
Сегодня написала мне «Привет, Лёша, пишу узнать, у тебя нет ненужной компьютерной мышки…». Видимо завтра куплю какую-нибудь мышку и понесу ей.
Сказать, как есть, или даже не думать о таком? Ответит же – не устраивает, до свидания. А меня и устраивает, только не нравится, что соврала.
Спасибо.
Источник: Эволюция
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