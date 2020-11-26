Мнение: Письмо: “Магический движ”

26.11.2020, 20:18, Разное

В этом письме нечего разбирать, нет никакой проблемы.

Но я предлагаю вам разобрать диалоги на предмет ошибок.

Давайте учиться строить диалоги, растящие значимость, а не снижающие.

Вот попробуйте самостоятельно отметить ошибки автора и ошибки девушки.

И проанализировать, что не так и почему.

iacoviello

Добрый день, уважаемая Эволюция. Спасибо за блог и рубрику.

Мне 23 года, ютуб-блогер.

Недавно познакомился с девушкой на СЗ.

М.: Я только проснулась.

Я: Доброе утро.

М.: Поэтому мне срочно нужен кофе. Доброе.

Я: Вокруг тебя вечно какая-то сказка.

М.: Почему? 😂

Я: Не знаю. Может, ты волшебница и умеешь запустить магический движ?

М.: Возможно.

Я: Вот бы я тоже был волшебником. Заколдовал тебя.

М.: Для какой цели?

Я: Взаимные чувства.

М.: Этого можно добиться лаской и заботой, и волшебство не нужно.

Я: Хочу укрыть тебя пледом и принести кофе. С чем любишь кофе?

М.: С печенькой.

Я: Я буду твоей печенькой сегодня.

М.: 😂

Я: Кофе с печенькой. А чай с чем?

М.: Бутер с сыром.

Я: Сделаю тебе лучшие бутеры. С лучшим, сказочным сыром.

М.: Сметанковый люблю.

Я: С лучшим сметанковым сыром.

М.: Ты милаха 😂

Я: А чай какой? Чёрный, зелёный или фруктовый?

М.: Чёрный тесс, «Плеже».

Я: Записал.

М.: Для чего ты здесь? Рост, вес. Цели, намерения.

Я: 177, 72, построение бутербродной компании, намерения самые романтичные.

М.: Как любопытно. Бутеры это я люблю. Особенно хлеб с карри и паприкой, мясо, маринованный чили и сыр. Вкусно.

Я: Маша – это я люблю. Особенно глазки, носик, губы и ушко. Вкусно.

М.: 😂😂😂

Я: Смеёшься над моим вкусом? Ну да, до чили ещё не дорос.

М.: Ну что ты, как можно смеяться. Ты просто очень интересный, и юмор добрый. Люблю таких людей.

Я: Как можно смеяться, когда на кону наша судьба.

М.: Смелое высказывание.

Я: Мы утро доброе с сыром сметанковым поставили на карту.

М.: Всё, разыгрался аппетит. Пойду бутер сделаю.

Я: Только карту не ешь.

М.: Не буду.

Я: И судьбу не кусай.

М.: Это нельзя.

Я: А ведь я правда готовить буду по утрам.

М.: Жарить?)

Я: Рёбрышки в соусе гриль.

М.: Слишком плотный завтрак.

Я: Обойдёмся чаем, «Плеже». На голодный желудок любовь острее чувствуется.

М.: Это точно. Психология говорит о том, что если девушка реально очень голодна, она сильно хочет секса. Секс и голод связаны.

Я: Сильное высказывание.

М.: Научное высказывание.

Я: Знаешь, я всё равно тебя покормлю.

М.: Империческим методом доказано. Корми, я буду кушать.

Я: А голодным буду я. Эмпирическим методом доказано, мой голод как-то связан с тобой.

М.: 😂😂😂 молодец! И исправил корректно, и уточнил, и комплимент сделал. Добрый и очень умный 😍

М.: Ладно, я кушать захотела, так что пойду.

Я: Приятного аппетита, солнце.

М.: А ты крутой парень 😍😍😍

Я: Да ладно.

М.: 😍😍😍😍😍😍😍

М.: Ты нереально крутой.

М.: Доброта это сила.

Я: Ты нереально красива, красота страшная сила.

М.: Спасибо.

Я: Мы подходим друг другу, поверь. Как печенька кофе, как сметанковый сыр ломтю батона.

М.: Посмотрим. Я не спорю с судьбой, никогда. Если так, хорошо.

Встретились в парке, спустились к реке. Из разговора понял, она круче меня намного. Старше на 5 лет, был свой бизнес, отец высокопоставленный военный, есть пассивный доход. Красивая, на снежную королеву похожа.

Гуляли несколько часов, М. сказала, что хочет кофе, показала на стоящую машину с горячими напитками. Я сказал, что хочу угостить её в хорошем месте, М. спросила, где это, я ответил «покажу».

После ужина стемнело, было холодно, я увидел, что у неё дрожат руки, взял их. Спросил, не нужно ли ей ничего купить домой из еды, М. сказала, что да, нужно, что я заговорил её и она об этом забыла. Мы зашли в магазин, М. начала искать маску в сумке, я сказал, что пойду сам и всё куплю.

Возле подъезда М. собиралась прощаться и крутила ключи вокруг пальца, я предложил донести пакет до лифта. Когда зашли, я начал целовать её, М. сказала «Я понимаю, ты горячий парень, но я не могу так сразу», несколько раз повторила, на третий раз я развернулся, нажал на кнопку вызова лифта и начал уходить, М. прокричала мне «Я вообще-то болею, купи противовирусное».

Я: Спасибо за встречу.

М.: Тебе тоже.

М.: Ты нереально крутой, настоящий принц, настоящий мужчина.

Я: Ты поела?

М.: Я кстати не люблю сосиски – это для подруги, она от них фанатеет. Я люблю каши и рис.

Я: Тяжело было всю прогулку. Хотелось прикоснуться к тебе сразу. Хотел обнять тебя на пирсе, но постеснялся.

М.: Ты даже не разглядел меня.

Я: Да, разглядел мало. Надо лучше разглядеть. Джинсы синие и голос гипнотичный.

М.: А глаза какого цвета?

Я: Ты голубоглазая блондинка. Хотя ты могла и загипнотизировать, и я увидел что-то своё.

М.: 😂😂😂

Я: Завтра вечером выйдешь ко мне?

М.: Посмотрим.

Я написал на следующее утро, встретились ещё раз. Прогулялись вокруг её дома. «Плохо себя чувствую, болею, целоваться не буду, можешь обнять меня и всё». Обнял. Через 2 дня пригласила к себе в гости. Во время секса признался в любви, М. ответила «Просто секс так действует… Когда успел?».

Через пару дней прислала сообщение «Привет, у меня есть новости».

Сказала, что у неё нашли опухоль и скорее всего рак, и что она теперь не знает, что делать, что ещё недавно планировала разное, а теперь непонятно, как жить дальше. Что квартиру хотела продать и дом купить, а теперь будто смысл жизни исчез.

Благодарила, что я рядом в такой момент, извинялась, что встретились в такой период.

– За что ты благодаришь меня вообще, я прихожу к тебе домой… а ты болеешь так страшно и ещё говоришь «спасибо».

– Я понимаю, русский менталитет… Учись принимать комплименты.

Так прошло 2 недели. Я ходил к ней в гости, готовил еду.

Пару дней назад М. сказала: «Я была на МРТ. В общем, никакой опухоли нет. Врачи меня до смерти напугали». И показала снимок, где есть какие-то затемнения, но это не рак, а последствия насморка. Чувствует она себя плохо, у неё сейчас от процедур пробитые пазухи, головные боли, но опухоли нет.

А я увидел на снимке её дату рождения. Не 28 ей, а 38.

Я до этого несколько раз по глупости говорил: «У тебя в жизни столько уместилось, в 28 лет пожила в стольких городах, столько видела», она отвечала: «Почему ты говоришь про возраст?». Но я даже не думал, что она старше. Спортивная, а может просто я не разбираюсь в возрастах.

Сегодня написала мне «Привет, Лёша, пишу узнать, у тебя нет ненужной компьютерной мышки…». Видимо завтра куплю какую-нибудь мышку и понесу ей.

Сказать, как есть, или даже не думать о таком? Ответит же – не устраивает, до свидания. А меня и устраивает, только не нравится, что соврала.

Спасибо.