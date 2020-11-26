Названы побочные эффекты американской вакцины от COVID-19

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26.11.2020, 20:10, Новости дня

Американская вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer могут вызывать головные боли, также присутствуют и другие побочные эффекты, пишет Newsweek.

Эксперты Американской медицинской ассоциации отметили, что оба препарата обладают неприятными, но безвредными побочками, и призвали быть к ним готовыми.

Участники испытаний вакцины от Moderna назвали в качестве единственного неприятного эффекта от нее боль в месте инъекции. О такой побочке заявили 2,7% пациентов после ввода первой дозы. От второй дозы препарата у 9,7% появилась усталость, у 8,9% мышечные боли, у 5,2% – суставные, передает РИА «Новости».

Другие 4,5% участников пожаловались на головные боли, а у 4,1% возникла боль в месте укола. Один из пациентов, 43-летний Люк Хатчинсон рассказал о «невыносимой» лихорадке после прививки, однако она прошла спустя 12 часов. Вакцина Pfizer вызвала головные боли примерно 4% участников испытаний после ввода второй дозы. На другие побочки жалоб не поступало.

Ранее сообщалось, что эффективность препарата американской Pfizer и немецкой BioNTech оценивается в 95%, а вакцины от Moderna – в 94,5%.



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