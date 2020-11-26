Европарламент призвал ввести санкции против Турции

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26.11.2020, 20:10, Новости дня

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести против Турции санкции из-за ее позиции в кипрском конфликте.

«Депутаты призвали Европейский совет сохранить единство по отношению к односторонним и незаконным действиям Турции и ввести строгие санкции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Резолюцию поддержал 631 депутат, против высказались трое, 59 воздержались. В документе говорился, что «долгосрочное урегулирование конфликта будет возможно в результате диалога, дипломатических усилий и переговоров».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этническом конфликте между греками и турками на Кипре. Проблема Кипра в отношениях между Грецией и Турцией существует с 1974 года, когда на острове был осуществлен военный переворот. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана.



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