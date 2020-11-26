Назван процент москвичей с иммунитетом к COVID-19

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26.11.2020, 20:10, Новости дня

Около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Вариант сегодня торможения эпидемии – это те меры ограничительные, которые мы предпринимаем, и второе – это популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые, специалисты. Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и т. д.», – цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, большое исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически 50% населения уже более-менее защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание.

Ранее Собянин заявил, что «закрывать» Москву не планируется. Он также отметил, что никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет.

За минувшие сутки в РФ выявлено 25 тыс. 487 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6 тыс. 75, Санкт-Петербурге – 3 тыс. 669, Московской области – 1 тыс. 22.



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