Актриса сериала “Родком” Галина Безрук: “Быть неидеальными – это нормально”

26.11.2020, 20:04, Разное

Галина Безрук в сериале – само воплощение озабоченной устройством личной жизни матери-одиночки. В реальности она – счастливая жена и мама. Вместе с актером Артемом Алексеевым она воспитывает дочь.

Галина, в сериале СТС “Родком” вы играете Иру Соколову, которая одна воспитывает сына. Вы сопереживаете ей?

Я ее очень хорошо понимаю. Это женщина в самом расцвете лет и сил, имеющая свой маленький бизнес и достаточно взрослого сына. Ира в каждом мужчине видит большую любовь. Она сразу бросается с головой в отношения, тем самым отпугивая потенциальных партнеров. Ира привыкла действовать стремительно, и, конечно, это пугает. Но все объясняется тем, что она хочет любви, быть счастливой. К тому же Иру очень пугает, что беспощадное время не делает ее моложе и привлекательнее, и она всеми силами старается как-то поддерживать внешний вид. Она пытается, хоть немножко и аляповато, но ярко выглядеть. Я ее очень и очень оправдываю, потому что действительно в наше время найти доброго сильного мужчину, на которого можно положиться, непросто.

А какая она мама?

Ее сын – один из лучших учеников в классе. Как это часто бывает на контрасте: когда у немного витающих в облаках родителей вырастают очень ответственные дети. Это как раз такой вариант. Ира любит сына, но очень хочет наладить и личную жизнь, поэтому, разрываясь между ролями женщины и мамы, может сплавить его, например, подружкам или бабушке. При этом ребёнок настолько беззаветно любит мать, что старается быть для неё лучшим.

Ваша героиня пример матери-одиночки. В сериале также можно найти и другие примеры семей…

Да, мы хотели показать разные модели отношений. Но в любых отношениях есть свои проблемы и сложности. Это так и в жизни, и в нашем сериале. За любой, даже самой красивой картинкой скрываются свои сложности и проблемы, и не стоит этого стесняться. И каждая семья в “Родкоме” проходит свои этапы. Зритель увидит, что нет совершенно идеальных отношений ни у кого. Всем непросто.

На ваш взгляд, каким должен быть родитель, чтобы ребенок был счастлив?

Прежде всего, родители не должны врать себе. Если они несчастны в отношениях, лучше разойтись. Я считаю, если счастлива мама, счастлив папа, но находятся в разных пространствах, то будет счастливый ребёнок, потому что он любим счастливыми родителями, хоть и не живущими вместе. Мне кажется, намного несчастнее дети, чьи родители надевают маски и стараются всем видом показать, что у них идеальная семья. А на самом деле оказывается, что это совсем не так.

Как считаете, у вас получается хотя бы приблизиться к идеальному родителю?

Нет (улыбается). Мы искренне стараемся, но мы с Артёмом два лидера: ярких, эмоциональных. И у нас случаются сложности и недопонимания. Но, видимо, что-то да получается, потому что наша дочь, в общем-то, искрящаяся и очень жизнерадостная. По крайней мере, на данном этапе мы стараемся сделать её мир хотя бы немножечко стабильным и счастливым детским.

Ваша дочь еще маленькая, но, возможно, как и ваша героиня, вы уже столкнулись с родительскими чатами и комитетами в том же детском саду?

Пока в моей жизни есть только один чат детского сада. Но моя двоюродная сестра, у которой сын недавно пошёл в школу, рассказывала, что реально существует столько чатов. У неё целых шесть: общешкольный, чат родительского комитета, чат женщин из родительского комитета и так далее. То есть наши авторы точно знали, о чём писали. И когда я читала диалоги в чатах, которые показывала сестра, я понимала, насколько бывают потрясающе глупые и бесполезные переписки (смеётся). Диву даёшься! Я думаю, наш зритель точно увидит знакомые ситуации в сериале. Будет над чем посмеяться, потому что это действительно жизненно.

Вы, наверное, с ужасом представляете школу и все эти чаты?

Да (смеётся). На самом деле, мне нравится возраст дочки: с ней уже можно договариваться, она очень хорошо разговаривает, можно что-то обсуждать, рассказывать. И она меня понимает, ведь словарный запас уже достаточно большой. Мне этот возраст кажется идеальным: дочь открыта миру, любит нас, людей и в целом переживает счастливое детство. А дальше ведь будет узнавать мир со всеми его несправедливостями и нечестностями. Я надеюсь, она со всем этим справится, а наша задача подготовить её к этому и быть рядом, чтобы она могла прийти и поделиться с нами переживаниями. По крайней мере, мы над этим работаем, чтобы в дальнейшем было проще наладить с ней этот контакт.

Как рождение дочери изменило вас?

Я стала сентиментальнее, это факт. Мне кажется, каждая женщина с появлением ребенка меняется. Конечно, я стала более ответственной. Это наш первый ребёнок, до рождения дочки мы жили ради себя: то, что зарабатывали, тратили, не думая о завтрашнем дне. Даже изменилось то, что я сейчас намного избирательнее отношусь к тому, в чем сниматься. Например, теперь уточняю, какие эротические сцены присутствуют в сценарии. Я понимаю, что дочь потом может посмотреть, а может, ей в школе кто-то расскажет. И теперь и я, и моя работа, можно сказать, для нее, чтобы вырастить ее. Хочется быть примером для дочери, чтобы она знала: я стараюсь быть лучше ради нее.

Что нового вы открыли в своем муже Артеме после того, как он стал отцом?

Если честно, я не сомневалась, что он будет очень хорошим папой. Он всегда говорил, что хочет ребёнка. Но то, что он будет настолько хорошим папой, я не ожидала. Нам иногда кажется, что он лучше папа, чем я мама (смеется). Артём очень ответственный: на него совершенно спокойно можно оставить дом и ребёнка. Совсем недавно я вернулась из командировки, полтора месяца снималась в Киеве, и, знаете, он справлялся со всем прекрасно. Да, помогала няня, пару раз приезжала мама, но в целом весь дом был на нем. Я как уехала, все было в полном порядке, так и осталось, когда вернулась. Он восхитительный отец, не прекращу это повторять, потому что это правда. Как мужчина и женщина мы можем о многом спорить, могут возникать недопонимания, но по отношению к дочери он просто идеален.

Во время таких длительных командировок у вас не возникает чувство вины?

Конечно, возникает. В особенно тяжелые дни я плачу и думаю, зачем это все, обвиняю себя в том, что я, наверное, плохая мать. Но я на это пошла, потому что хорошо знала команду, это был уже третий сезон бесконечно мною любимого “Домика на счастье”, так что подводить людей и свою героиню не хотелось. К тому же это во благо семьи делается, это ведь заработок. В общем, было принято решение, и я рада, что мы все выдержали это испытание. Конечно, длительные поездки вредят семье, но я вернулась, и мы съездили отдохнуть в Турцию. Застали последнее тепло, искупались в море, провели время вместе. Я не отвлекалась на соцсети, так как разбила два телефона в поездке. И, пожалуй, это было самое правильное и нужное событие, которое случилось в этот отпуск. Я полностью погрузилась в семью.

Есть ли у вас какие-то ритуалы, чтобы поднять себе настроение? Что делаете, когда чувствуете, что силы покидают вас и нужна перезагрузка?

Если я понимаю, что скоро начнет “рвать башню”, беру подружек в караоке, где можно попеть, и немного расслабиться. И еще у нас с мужем есть традиция: мы вызываем бабушку или няню, оставляем на денечек или два ребенка и уезжаем за город. Просто проводим пару дней в отеле, катаемся на лошадях, рыбачим, если это лето. Артем очень любит рыбалку, безумный у меня рыбак (улыбается). В общем, выдыхаем и возвращаемся домой с новыми эмоциями. Еще могу выбраться на массаж, хотя эффекта от него ненадолго хватает. Для перезагрузки все-таки нужно что-то более продолжительное, чем два или три часа в спа. Турция меня в этом смысле хорошо перезапустила после окончания нескольких проектов.

Вы родились и выросли на Украине, в городе Краматорск. Как считаете, на родине сниматься легче?

Не думаю, потому что, например, в “Родкоме” у нас была потрясающая команда, со всеми был коннект. Просто в Москве часто погода хуже. В Киеве очень долго тепло, и когда в Москве люди уже ходят в пуховиках и шапках, там – еще в майках и кожаных куртках. И поверьте, переносить съемочный день, особенно по двенадцать или тринадцать часов, намного проще в тепле, потому что только начинаются холода, артисты меня поймут, на мне “двадцать пять” слоев термобелья и только потом костюм героини. Становишься капустой, зубы сжимаешь от холода, голова плохо соображает, все время хочется есть. Организм старается эти силы откуда-то получить, просит сладкое и другие вредности. И когда такое каждый день, то жизнь превращается в замкнутый круг, появляется депрессивное состояние. Почему артисты так любят командировки на юг, на море? Потому что там, где свежий воздух, тепло и есть ощущение лета, всегда приятнее сниматься.

Зрители в последнее время видят вас в комедиях. Комфортно ли вам существовать в этом жанре?

Сейчас очень люблю комедии, хотя когда-то мне было неуютно. Для меня этот жанр в принципе начался с сериала “Домик на счастье”. Наш режиссер Сережа Атрощенко здорово работает с артистами, многому их учит. Благодаря первому сезону я получила навыки, которые потом мне очень пригодились на кастингах. Конечно, я в первую очередь драматическая актриса и с мелодрамой на “ты” (Смеётся). Но пришло время играть новое, чему я очень рада, потому что спектр моих актерских возможностей расширился. В моей жизни также большую роль играет музыка. Продолжаются мои спектакли “ПраймТайм!” в Московском театре мюзикла. Идет мюзикл “Шахматы” в МДМ. В общем, я продолжаю петь, для меня это большое счастье.