Мнение: Еврейские погромы как точка объединения Польши и Украины

26.11.2020, 20:02, Разное

О памятнике Петлюре в Польше. Как оказалось, есть и такой.

Историческую политику Польши и Украины объединил организатор еврейских погромов

К 100-летию Варшавской битвы в Польше установили памятник в городе Скерневице. Монумент изображает четыре исторические фигуры в натуральную величину, выполненные из бронзы. Это маршал Юзеф Пилсудский, премьер-министр Венгрии Пал Телеки, главный атаман украинских войск Симон Петлюра и французский военный советник в штабе польской армии Шарль де Голль. По словам министра культуры Петра Глиньского, памятник явился «знаком благодарности народам, которые сто лет назад поддерживали Польшу в борьбе с большевиками». Неловкость ситуации в том, что Петлюра был организатором еврейских погромов, и именно такого представителя Украины в последнее время героизируют власти Польши.

Из данных персонажей особый интерес представляет Симон Петлюра. Это второй в мире памятник главе Директории УНР. Первый памятник был установлен в Виннице в 2017 году, что вызвало тогда протесты со стороны еврейских организаций. Всемирный еврейский конгресс назвал это решение постыдным и призвал местные власти снести монумент.

При этом генеральный директор конгресса Роберт Зингер напомнил о том, что Петлюра несет ответственность за массовые еврейские погромы, в которых за время его правления погибло около 35–40 тысяч человек. В свою очередь, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что в погромах были «жестоко убиты, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч невинных евреев».

Тем не менее польские власти пошли на то, чтобы установить памятник такому токсичному историческому персонажу. Дело в том, что, согласно установкам, которые спускаются из-за океана, Польша должна любой ценой поддерживать режим Киева в его противостоянии с Россией.

В такой ситуации Варшаве очень нужны антироссийские исторические деятели, которые являлись бы общими объединяющими героями для поляков и украинцев.

Проблема здесь, однако, заключается в том, что ей, кроме Петлюры, выбирать из пантеона нынешних украинских «героев» больше некого. Другие украинские «герои», такие как Бандера и Шухевич, несут ответственность за геноцид поляков на Волыни и в Восточной Малопольше и явно не подходят на эту роль. Исходя из данных реалий, польские политические элиты решили сделать ставку на глорификацию Петлюры, в результате чего и появился памятник в городе Скерневице.

Следует отметить, что тема совместной борьбы Пилсудского с Петлюрой против большевистской России в последнее время усиленно продвигается в Польше.

Так, в августе в преддверии годовщины Варшавской битвы в 30 городах страны прошла акция «Пламя братства», в рамках которой польские харцеры и украинские скауты из организации «Пласт» зажгли свечи на могилах солдат УНР.

Это вызвало протесты польских националистов, которые разместили в интернете петицию под заголовком «Стоп акции "Пламя Братства"». Авторы обращения потребовали «запретить проведение в Польше акций с участием бандеровских организаций, которые поклоняются палачам польского народа». Именно такой, по их мнению, является организация «Пласт», члены которой под красно-черными флагами активно участвуют на Украине в увековечивании памяти «героев» из УПА (прим. RuBaltic.Ru: запрещена в России) и СС Галичина (прим.RuBaltic.Ru: запрещена в России).

В то же время польские пропагандисты вслед за своими украинскими коллегами пытаются поставить под сомнение ответственность Петлюры за еврейские погромы.

Усиленно продвигается тезис о том, что это советская пропаганда из героя украинской борьбы за независимость сделала в глазах общественности антисемита.

При этом в ход также идет высосанная из пальца конспирологическая версия о причастности ОГПУ к убийству украинского атамана в Париже. Распространением подобных исторических манипуляций в частности занимается государственный телеканал TVP.

Так, на портале телеканала была опубликована статья под заголовком «Погромы евреев и советская интрига. Черная легенда атамана Петлюры». В ней констатируется, что «нет никаких подтвержденных решений или заявлений Петлюры, указывающих на его антисемитизм».

Кроме того, подчеркивается, что украинский атаман боролся с преследованием евреев и приказывал местным комендантам «действовать с виновниками погромов по законам военного времени». Антисемитом же, по мнению автора материала, Петлюру сделали Советы, которые его настолько боялись, что «не только его убили, но и на долгие десятилетия возложили на него ответственность за погромы украинских евреев».

Также в статье сообщается, что убийство Петлюры Самуилом Шварцбурдом, который ранее потерял в погромах на Украине 15 своих родственников, на самом деле было операцией ОГПУ. При этом автор почему-то забывает упомянуть о том, что в Израиле, где Шварцбурд считается героем, где в его честь названо несколько улиц, никто не воспринимает всерьез подобные измышления о причастности советских спецслужб.

Отрицание антисемитизма Петлюры официальными польскими пропагандистами противоречит и информации, сохранившейся в польских архивах. Вот как, например, польское командование 6-й армии описывает воинство Петлюры во время совместных действий против большевиков.

«…регулярных приднепровских войск почти нет. По большей части они служат только для грабежа. Цель каждого сражения — занять какой-нибудь еврейский городок, чтобы устроить погром и грабеж. Еще 10 и 15 [мая] произошли погромы. Большинство солдат ездят на повозках с награбленными вещами. Дисциплины нет вовсе. Подчиняются офицерам лишь настолько, насколько им нравится и насколько дает надежду на грабеж данный приказ. По отношению к большевикам мстительны, с другой стороны, однако, столь же враждебно настроены по отношению к полякам», — говорится в докладе от 21 мая 1920 года.

Об антисемитизме Петлюры также пишут и современные польские издания. Rzeczpospolita информирует о том, что в еврейских погромах на Украине принимали участие красные и белые, однако «никто не превзошел Сечевых стрельцов Симона Петлюры и череды независимых бандитов-атаманов, которые вместе совершили более 500 погромов». По мнению издания, Петлюру в 1926 году настигла рука правосудия, когда он был застрелен в Париже еврейским мстителем Самуилом Шварцбурдом.

Старейшее издание Myśl Polska в статье с ироническим названием «Наши украинские "союзники"» напоминает о том, что украинский атаман имеет на Западе образ явного антисемита.

«Сам Петлюра имеет на Западе укоренившийся имидж антисемита, потому что на территориях, захваченных его подразделениями, повсеместно совершались кровавые погромы. Это, впрочем, стало причиной его смерти, так как он погиб от руки еврейского убийцы Самуила Шварцбурда, который был оправдан французским судом, а потом стал, по сути, примером для других евреев, мстивших своим палачам. Он похоронен в Израиле и считается там героем. Его имя носит множество улиц. Стоит об этом помнить», — сообщается в материале.

Кроме того, автор добавляет, что со сподвижниками Петлюры дела обстоят еще хуже, так как очень многие из них впоследствии сотрудничали с нацистской Германией и прославились антипольской деятельностью.

Тем не менее в Варшаве не замечают этих очевидных фактов, пытаются отрицать, что Петлюра был антисемитом, и ставят ему памятники.

Глорификация украинского атамана может иметь для Польши очень неприятные последствия. Около двух лет назад президент Дональд Трамп подписал закон №447 о возврате имущества жертвам Холокоста, который дает поддержку имущественным претензиям еврейских организаций со стороны правительства США.

Еврейское лобби в США и Израиле, используя это постановление, пытается взыскать с Польши имущество на сотни миллиардов в пользу еврейских организаций, занимающихся исследованием Холокоста. При том эти силы через подконтрольные им медиа для обоснования законности своих требований всячески муссируют тему польского антисемитизма.

В такой ситуации памятник Петлюре и дифирамбы в его адрес со стороны польских властей могут стать для этих сил подтверждением тезиса о наличии в Польше антисемитских настроений, причем на государственном уровне.

Таким образом, глорифицируя Петлюру, Варшава дает сильный козырь в руки своим оппонентам и облегчает им задачу по выполнению их притязаний.

Но, как было сказано выше, в Вашингтоне перед польскими элитами поставили задачу любой ценой «дружить» с Украиной против России. Поэтому Польша, не считаясь ни с чем, будет продолжать реализовывать волю своего заокеанского сюзерена.

Пусть даже это противоречит ее национальным интересам и грозит серьезными финансовыми издержками.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201126-istoricheskuyu-politiku-polshi-i-ukrainy-obedinil-organizator-evreyskikh-pogromov/ – цинк