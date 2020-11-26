 

Названы одни из самых неочевидных симптомов коронавируса

26.11.2020, 19:58, Разное

Медицинский директор “СберЗдоровья” Владислав Мохамед Али рассказал о необычных симптомах коронавируса, которые редко связывают с заболеванием. Они проявляются нечасто.

По словам специалиста, к таким относятся повышение чувствительности кожи и боли в спине. Мохамед Али отметил, что они присущи не только SARS-CoV-2, но и другим вирусным инфекциям, сообщает РИА ФАН.



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