Названы одни из самых неочевидных симптомов коронавируса

26.11.2020, 19:58, Разное

Медицинский директор “СберЗдоровья” Владислав Мохамед Али рассказал о необычных симптомах коронавируса, которые редко связывают с заболеванием. Они проявляются нечасто.

По словам специалиста, к таким относятся повышение чувствительности кожи и боли в спине. Мохамед Али отметил, что они присущи не только SARS-CoV-2, но и другим вирусным инфекциям, сообщает РИА ФАН.