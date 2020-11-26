Утечка закрытых разговоров Путина: Москва возмущена подтасовкой данных

26.11.2020, 19:58, Разное

В статье говорится о том, что Эммануэль Макрон якобы уклонился от прямого ответа и сказал, что ему нужно обсудить этот вопрос с учеными. В материале некий неназванный французский дипломат заявляет, что россияне несколько недель спрашивают у них, готов ли Париж работать с ними.

По словам дипломата, “это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей”. Судя по сообщению на сайте Кремля, президенты действительно обсуждали сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Но слова были переиначены. Владимир Путин говорил коллеге совершенно не то, о чем протрубили французские СМИ.

В версии российской стороны, речь шла о том, что мы заинтересованы в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.

На сайте Елисейского дворца о беседе вообще не говорится, хотя французские СМИ 7 и 8 ноября цитировали сообщение президентской пресс-службы о том, что разговор состоялся. О якобы прозвучавшей со стороны Владимира Путина просьбе в этих публикациях не говорилось.

В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Парижа. По мнению экспертов, определенные круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг России. Теперь Москва ждет от столицы Франции объяснений по поводу очередной утечки беседы двух президентов.