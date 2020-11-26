 

Медики перечислили пять полезных свойств кофе

26.11.2020, 19:56, Разное

О пользе кофе слышали многие, но не всем известно, в чем именно она заключается. Медики перечислили пять наиболее важных для организма свойств этого популярного напитка.
Кофе содержит множество различных компонентов, обладающих противоопухолевым и противовоспалительным эффектами. Потребление напитка снижает риск возникновения рака матки, меланомы, лейкемии и рака простаты. Согласно исследованию американских ученых, у любителей кофеина риск развития опухоли кишечника ниже на 26%, в отличие от тех, кто категорически отказывается от напитка.

Кофе связан с профилактикой диабета второго типа. Это касается как обычной его формы, так и напитка, не содержащего кофеин. Чем больше человек потребляет кофе, тем меньше вероятность развития метаболического заболевания. Кофейная кислота и кофестол, содержащиеся в напитке, снижают уровень глюкозы в крови и стимулируют выработку инсулина. Диетологи не рекомендуют пить более пяти чашек напитка в сутки, так как может появиться мигрень.

Благодаря кофеину снижается риск болезни Альцгеймера, а также риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе может снизить на 13% частоту фибрилляции предсердий. У кофеманов на 19% меньше риска получить сердечный приступ, а инфаркт – на 30%. По результатам исследования 2016 года, опубликованного в издании European Journal of Epidemiology, кофе продлевает жизнь, снижая вероятность летального исхода от рака, сердечной недостаточности и других причин.



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