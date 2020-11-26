 

“Растительность все чаще страдает”: Ученые заявили о неравномерности изменения климата на Земле

26.11.2020, 19:56, Разное

Датские исследователи провели исследование, в ходе которого проанализировали тенденцию изменения климата в разных регионах Земного шара. Выяснилось, что климатические метаморфозы в развивающихся странах протекают более интенсивно.
В процессе исследования ученые, представляющие Копенгагенский университет, провели анализ спутниковых снимков растительности и осадков за полуторадесятилетний период с 2000 по 2015 год. Эксперты сравнивали эволюцию растительности, при этом, чтобы произвести расчет дифференцировано, они удалили из уравнения суммарные показатели осадков. Результаты показали, что засушливые регионы таких континентов, как Африка и Азия, обладают меньшим показателем растительности на количество осадков по сравнению с другими, например, Австралией и Южной Америкой. По мнению исследователей, такая динамика может быть обусловлена интенсивным ростом населения в развивающихся странах или, как в случае с африканским материком, потребностью в эксплуатации территорий, плохо подходящих для сельскохозяйственного производства. С другой стороны, как отметили ученые, богатые страны Европы и Северной Америки обладают лучшей способностью справляться с изменениями климату ввиду наличия потенциальных ресурсов к развитию сельского хозяйства – к примеру, возможности организовать дополнительный полив в труднодоступных местах.

“Мы наблюдаем четкую тенденцию развития засушливых территорий: они деградируют. Очевидно, что растительность все чаще страдает из-за недостатка воды. Дело в том, что и ресурсов у стран с таким типом климата меньше по сравнению с богатыми”, – заключил один из авторов исследования, профессор Расмус Фенсхольт. Эксперт напомнил, что неутешительные тенденции климатических изменений в развивающихся странах могут спровоцировать непредвиденные миграции населения и массовый голод в указанных государствах. Об этом пишет Science.ku.dk.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Лукашенко дал интервью без обуви – журналист назвал причину

05.09 / Таблетка джихада

28.08 / Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает

24.11 / 21 декабря 2020 года начнется эра Водолея

04.07 / Мнение: Государственная паранойя?

26.08 / Microsoft выпустит симулятор намаза для верующих, которые не могут попасть в мечети из-за пандемии

23.11 / Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова

26.06 / Раскрыты секреты воспитания детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

04.09 / Тихановская высказалась о сроках окончания протестов в Белоруссии

07.07 / В Windows 10 от Microsoft добавили функцию аппаратного ускорения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска