“Чувствовали себя энергичнее”: Ученые рассказали о пользе для здоровья пеших прогулок

26.11.2020, 19:56, Разное

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние физической активности в виде пеших прогулок и подъемов по лестнице на динамику самочувствия людей. Выяснилось, что подобное времяпрепровождение значительно улучшает физиологические и моральные аспекты человеческого здоровья.

В эксперименте ученых, представляющих Технологический институт (Карсруэ) и Центральный институт психического здоровья (Мангейм), приняли участие 67 человек. Исследуемым в течение недели было проведено амбулаторное обследование, в ходе которого отслеживалось влияние фактора повседневной активности на уровень таких показателей, как энергичность, внимательность, ощущение радости и благополучия. В результате участники, отдающие предпочтение прогулкам пешком или даже обычным подъемам по лестнице, ощущали себя более счастливыми и бодрыми уже сразу после того, как завершали физические упражнения, а через определенное время показатель их активности даже возрастал.

Примечательно, что немецкие специалисты продолжили научную работу, проведя тестирование еще 83 человек с применением магнитно-резонансной томографии. Итоги МРТ продемонстрировали, что область фронтальной части поясной коры является звеном, связывающим физическую активность и ощущение благополучие. Оказывается, именно эта область мозга служит регулятором эмоций и сопротивления психическим расстройствам.

“Люди с меньшим объемом серого вещества в этой области мозга и более высоким риском психических расстройств чувствовали себя намного энергичнее после ежедневной физической активности”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Хайке Тост. По мнению исследователей, результаты их научной работы уже в ближайшей перспективе могут быть реализованы для приложений к смартфонам, мотивирующих их обладателей к физическим упражнениям для улучшения самочувствия и повышения уровня энергии. Об этом пишет Ridus.ru.