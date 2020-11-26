Минздрав отменит тестирование на COVID-19 за неделю до плановой госпитализации

26.11.2020, 19:54, Разное



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Как сообщил Камкин в ходе XI Всероссийского конгресса пациентов., Минздрав подготовил проект приказа, который отменит это правило.

«В этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений, – отметил чиновник. – При наличии клинических проявлений ОРВИ, будь то ковид или другие заболевания, думаю, что там вообще не будет осуществляться направление пациента, пока не будет устранена эта причина, я думаю, эта справка вообще не будет требоваться».

Однако все пациенты будут сдавать лабораторный тест на COVID-19 непосредственно перед госпитализацией. В медицинской организации будут самостоятельно выбирать вид исследования в зависимости от своих возможностей — ПЦР-тест или тест на антитела.

Правило обязательного тестирования на COVID-19 за семь дней до плановой госпитализации было введено в июне 2020 года. Фонд обязательного медицинского страхования заявил о том, что лабораторные исследования должны производиться только за счет средств ОМС, а не пациента.

Также согласно приказу непосредственно перед госпитализацией врач-терапевт или врач-педиатр должен провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию, которая показывает уровень кислорода в крови. При наличии повышенной температуры, сниженного уровня кислорода и других показаниях врач может направить пациента на рентген или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное исследование на COVID-19, в том числе с помощью экспресс-теста.