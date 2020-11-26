Мнение: Роскосмос против капитализма, полицейские против пожарных и альянс против Китая

26.11.2020, 19:50, Разное

1. На сайте Роскосмоса, оказывается, есть раздел с песнями о космосе, в котором можно найти несколько песен за авторством самого Рогозина. На днях генеральный директор корпорации заявил, что капитализм — «худшее изобретение человечества», и что государственный строй должен быть основан на социальном равенстве:

https://www.roscosmos.ru/music/

https://news.rambler.ru/tech/45298412-rogozin-kapitalizm-hudshee-chto-sozdano-lyudmi/



Оно и неудивительно. Нравы и деловые обычаи в Роскосмосе, по слухам, остаются вполне советскими. Этим знающие люди и объясняют всё то, что происходит с корпорацией в последние десятилетия.

2. Во Франции полицейские дерутся с пожарными. Теоретически они должны быть союзниками, но современная Франция очень больна, поэтому на фоне общего кошмара это нелепое противостояние выглядит обыденной частью новой реальности.

Полицейские привыкли давить мелких преступников и мирных граждан, среди которых по-настоящему крупные особи попадаются лишь изредка. Напротив, типичный пожарный — это крепкий лось, привыкший таскать на себе 30 килограмм оборудования и с риском для жизни штурмовать самое пекло горящих строений. В схватках с пожарными полицейским приходится очень непросто:



https://9gag.com/gag/aD4e75B



Я надеюсь, впрочем, что обе стороны особо и не стараются. В конце концов, повторюсь, и пожарные, и полицейские должны играть на одной стороне.

3. США поняли, что в одиночку им Китай не одолеть. Теперь они хотят, чтобы за торговую войну с китайцами, – как и за санкции против России, – платили не американцы, а их союзники:

https://lenta.ru/news/2020/11/24/ydar/

Новый удар по экономике КНР может быть нанесен через создание неформального альянса западных стран. Он будет направлен на совместное противостояние экономическому давлению со стороны Пекина. «Китай пытается заставить страны подчиняться с помощью вопиющего экономического давления. Западу необходимо создать систему, чтобы компенсировать издержки», — сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник.

Согласно плану, если КНР запрещает импорт из какой-то страны, то другие покупают ее товары или компенсируют потери. США также предлагает ввести повышенные пошлины на китайские товары. Кроме того, администрация Трампа хочет расширить список запрещенной к импорту продукции из региона Синьцзян и ввести санкции против китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.