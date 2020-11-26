Исследование: в России впервые с 2015 года выросли продажи хлеба из-за снижения дохода граждан

26.11.2020, 19:48, Разное

В РФ впервые за пять лет зафиксировали рост продаж хлеба. Эксперты объясняют это снижением уровня доходов населения, пишет «Коммерсант».

Согласно прогнозу аналитической компании BusinesStat, в натуральном выражении продажи хлеба в РФ по итогам года могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн, до 7,95 млн тонн год к году. Что касается денежного выражения, то, по оценкам Российской гильдии пекарей и кондитеров, за январь—сентябрь продажи категории увеличились на 2,9% год к году, до 552,7 млрд рублей.

С 2015 года это первый рост продаж хлеба, всего за пять лет его производство уменьшилось на 5,4%, уточнили в Российском союзе пекарей (РСП). Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что в последний раз тенденция на рост продаж хлеба фиксировалась в 2008 году.

Президент РСП Алексей Лялин связал изменения в этом году со снижением доходов населения: люди прежде всего обращают внимание на сытные продукты. Востриков также отметил, что хлеб — один из самых дешевых продуктов, и его продажи всегда увеличиваются в периоды кризисов.

Однако в Auchan и «Магните» «Коммерсанту» заявили, что не отметили роста продаж хлеба по сравнению с 2019 годом. В Ассоциации компаний розничной торговли при этом заявили, что весной торговые сети закупали дополнительные продукты из быстро выбывающих категорий, в том числе хлеб.

Ранее Росстат провел опрос, согласно которому 64% молодых семей в РФ хватает денег только на одежду и еду. До этого президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что за время пандемии доля людей, допускающих просрочки по кредитным платежам, увеличилась с 55 до 70%. Чаще всего они объясняли это финансовыми трудностями.

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