На “Электротяжмаше” началась реализация программы финансового оздоровления – Фонд госимущества

26.11.2020, 19:44, Новости дня

На харьковском заводе “Электротяжмаш” началась реализация программы финансового оздоровления предприятия, разработанная дирекцией предприятия и Фондом госимущества при поддержке Кабмина и депутатского корпуса. Об этом сообщает Фонд госимущества Украины.

Первым шагом стало погашение долгов по заработной плате перед сотрудниками завода за август, сентябрь и часть октября, полностью долги будут закрыты до конца ноября, прогнозируют в ФГИ.

Также “Электротяжмашу” удалось привлечь оборотные средства в размере 200 млн гривен, отсутствие которых было причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы, а также реструктуризовать проблемный кредит “Укрэксимбанка”, сказано в сообщении.

Руководство “Электротяжмаша” утвердило план отгрузок продукции в ноябре – декабре 2020 года с основными покупателями и достигло договоренностей о загрузке производственных мощностей заказами на 2021 год. Это позволит заводу работать в штатном режиме в следующем году.

“Электротяжмаш” находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

Специализация предприятия – производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС.