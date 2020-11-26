 

Никитин рассказал, почему в репертуаре “НеАнгелов” нет песен на украинском языке

26.11.2020, 19:44, Новости дня

Украинский продюсер Юрий Никитин в интервью программе “Слава+”, которая вышла 26 ноября на YouTube-канале “Люкс ФМ”, заявил, что не считает нужным менять русскоязычный репертуар группы “НеАнгелов” на песни, написанные на украинском языке.

“Группа “НеАнгелы” имеет свое ярко выраженное лицо, свою фан-базу и аудиторию, которые ее любят за то, что она вот такая. Меняться исключительно в угоду правилам – считаю, что это неправильно. Для начинающих проектов – это другая история. Когда людям еще непонятно, какой ты, здесь можно экспериментировать”, – объяснил Никитин.

Продюсер отметил, что пока не видит песни на украинском языке, спев которую, группа вышла бы на новый уровень.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон, который обязывает радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке. В течение первого года с момента вступления документа в силу квота на украиноязычные песни составляла 25%, в течение второго – 30%, с третьего – 35%. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщал, что в 2017 году все общенациональные, региональные и местные радиостанции Украины перевыполняли квоту на украинские песни в эфире в среднем на 13%.

В феврале 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал украинские радиостанции почти на 1,8 млн грн за несоблюдение квот.

Никитин – один из самых известных украинских музыкальных продюсеров. Он работает в шоу-бизнесе с 1990-х годов. Среди его артистов такие звезды, как Ирина Билык, Верка Сердючка, Ольга Горбачева, группа Kazka.

Группа “НеАнгелы” была создана в 2006 году. Ее солистки – Слава Каминская (настоящее имя – Ольга) и Вика (Екатерина Смеюха). Наиболее известными песнями из репертуара группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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