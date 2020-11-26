Главред “Фактов” Швец: Знаменитые футболисты, такие как Месси, Роналду, Мбаппе, никогда в жизни не играли при 100 тыс. зрителей. А я играл

26.11.2020, 19:44, Новости дня

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания “Факты” Александр Швец в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал, что в отличие от него футболисты – “Барселоны” Лионель Месси, “Ювентуса” Криштиану Роналду и ПСЖ Килиан Мбаппе – никогда не играли в футбол при 100 тыс. зрителей.

“Я думаю, знаменитые футболисты, такие как Месси, Роналду, Мбаппе, – они никогда в жизни не играли при 100 тыс. зрителей на стадионе. Не потому, что на них не ходят зрители, а потому что сейчас в Европе нет таких стадионов. Нет ни одного стадиона-стотысячника. Я играл при 100 тыс. Они никогда не смогут повторить этот успех. Это было, когда начала выходить газета “Киевские ведомости”. 1992 год, 10 сентября вышел первый номер газеты. А по-моему, 12-го или 13 числа мы решили отпраздновать это на Центральном стадионе и объявили благотворительный матч. “Все желающие в связи с выходом первой газеты нового типа в Украине могут прийти”. И там была такая заманка. Примитивная, простая. 1992 год – что можно было придумать? Нашли спонсоров, которые пообещали всем желающим бесплатное пиво и бесплатное мороженое”, – сказал Швец.

Он отметил, что из-за большого количества людей на стадионе пришлось открыть верхние ярусы, которые до этого не открывались семь – восемь лет.

“А людей было так много… Но и мороженого было много. С машин ящиками бросали мороженое в толпу. Это мороженое разбирали. А как же пиво? Стыдно признаться, но люди же не шли с бутылками. А пиво было разливное. С бутылкой же нельзя было пойти на стадион. И народ настолько сообразительный у нас, что кто-то первый крикнул: “Ребята, а там же аптека рядом!” И побежали за резиновым изделием номер один или два. И в эти резиновые изделия наливали разливное пиво. И пили вусмерть. Ну, это был кошмар. Но это пили те, кто остался за стадионом. Ну, такой народ победить просто нельзя”, – подчеркнул Швец.

По его словам, счет того матча не имел значения.

“Играли сборная журналистов и сборная артистов. В сборной журналистов были известные спортивные журналисты: Саша Липенко, Савелий Сережа, Валик Щербачев – известные в то время на всю страну журналисты. А с другой стороны – артисты эстрадные, молодые: Саша Пономарев, Витя Павлик, по-моему, был, еще кто-то… Там счет не имел значения. Но сам факт… Это же невероятно. 100-тысячный стадион, все счастливы. Такое время было тяжелое, это же начало 90-х… Там больше грабили, чем дарили. А здесь такой подарок всем: и праздник, и пиво, и мороженое, и хорошая газета”, – резюмировал Швец.

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Самым вместительным стадионом Европы на данный момент является “Камп Ноу”. На арене испанской “Барселоны” 99 354 места.

Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РСФСР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца. Через год семья переехала в Киев. Он попал в интернат.

В 1982 году Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего 10 лет работал в газете “Вечерний Киев”. В 1992–1994 годах был главредом газеты “Киевские ведомости”, затем еще три года – главным редактором “Всеукраинских ведомостей”.

В 1997 году основал ежедневную газету “Факты и комментарии” (“Факты”), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году “Факты” начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен решил продать издание и Швец выкупил газету.

Журналист женат второй раз, он отец пятерых детей.

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