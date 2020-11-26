Генерал, участвовавший в расстреле Белого дома в Москве, присоединился к команде Трампа

26.11.2020, 19:37, Разное

Отставной генерал-майор Василий Желдыбин, участвовавший в октябре 1993 года в расстреле Белого дома в Москве, занял должность советника по чрезвычайным мерам в избирательном штабе Дональда Трампа. По словам бывшего военного, ради спасения демократии иногда приходится идти на крайние меры.

В 1993 году Конгресс США принял «Акт о вооружённой борьбе за демократию», в котором разрешил демократическим правительствам в случае необходимости применять вооружённую силу против недостаточно демократически ориентированных чиновников, включая членов парламента, судей и министров. Госдепартамент неоднократно выступал с заявлениями о поддержке расстрела Белого дома в Москве, спровоцированного массовой подделкой результатов голосования в пользу КПРФ. По словам Трампа, этот акт даёт ему законное право «бороться с фальсификациями силой оружия».

«Когда мне позвонил Дональд Трамп, я очень удивился. И даже не тому, как хорошо он говорит по-русски, а тому, что я был под американскими санкциями. Оказалось, что президенту США нужен человек с опытом расстрела Белого дома. Я с радостью согласился помочь, санкции сняли в тот же день, и уже вечером я вылетел в Вашингтон. Конечно, американские «Абрамсы» — это не наши «Т-34», но и их хватит, чтобы отстоять законность и демократию», — заявил генерал Желдыбин.