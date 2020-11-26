В мире: Украинский министр отметился серией оскорблений своих зарубежных коллег

26.11.2020, 19:18, Новости дня

Принято считать, что украинское руководство ведет себя лживо и недостойно только по отношению к «государству-агрессору». Но только за последние дни и только один-единственный украинский министр умудрился продемонстрировать образцы настоящего хамства и лжи по отношению к важнейшим своим коллегам за рубежом. Из дружественных Украине стран. Как такое произошло?

На Украине обсуждают возможность отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия. Повод к этому стал бы большой сенсацией – в любой стране, но не на Украине.

Тут стоит вспомнить, что совсем недавно экс-советник Владимира Зеленского Игорь Уманский сообщил о том, что деньги из фонда на борьбу с эпидемией COVID-19 в рамках проекта «Большое строительство» направлялись на ремонт дорог. Причем не какие-то там деньги, а выделенные Украине Евросоюзом. Нецелевое расходование, что называется, налицо.

Этот проект и курирует Владислав Криклий. Но нарушение не только и не столько в этом – а в том, что в ходе строительства деньги системно разворовывались и завышение смет привело к перерасходу примерно 14 млрд грн. Полмиллиарда долларов за полгода – это все же многовато. Даже для Украины.

Но мы не зря сделали оговорку: уволить министра хотят не за это (ведь, если верить слухам, то преемником Криклия должен стать глава «Укравтодора»). Штука в том, что вылететь из кресла по причине профнепригодности или за масштабное воровство на Украине непросто (на смену приходят такие же).

А значит, чтобы наработать на отставку, нужно выкинуть нечто уж совсем дикое. Или, как гашековские персонажи, тупить нон-стоп. И это как раз тот самый случай.

Тяжелый ноябрь министра

Еще 10 ноября должна была состояться встреча Криклия с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в рамках визита делегации украинского правительства в Казахстан. 12 ноября СМИ даже сообщили о подписании меморандума взаимопонимании и сотрудничестве между министерствами инфраструктуры Украины и Казахстана.

Однако сам украинский министр на встрече не присутствовал. Хотя в Казахстан прибыл. Лишь спустя несколько дней появилась неофициальная информация о причинах срыва визита: украинский министр приехал в Казахстан с поддельным тестом на коронавирус (!) и в самый последний момент охрана премьер-министра Казахстана это обнаружила (!!). Иначе говоря, один из высших чиновников одного государства пытался обмануть одного из высших чиновников другого. И не просто так – а во время официального и даже дружеского визита.

Скандал пытались замять: в украинском министерстве информацию о попытке прорваться на встречу с поддельным тестом называли ложью. Однако 19 ноября стало известно о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принес казахстанскому коллеге свои извинения за инцидент (которые, к тому же, не были приняты). Министр даже после этого отрицал случившееся и чувствовал себя уверенно: обо всем этом сообщали телеграм-каналы – не самый достоверный источник информации. Однако 23 ноября инцидент подтвердили уже и в правительстве Казахстана.

Неплохой набор: обвинения в коррупции и международный скандал. А ведь члены правительств вообще-то встречались, чтобы активизировать украинско-казахстанскую торговлю, сократившуюся в 2020 году более чем втрое. Неудивительно, что министру срочно понадобилась какая-то яркая перемога.

Примерно в это же время Украина вела с Польшей долгие переговоры по вопросам международных перевозок. Решалось, сколько разрешений на такие перевозки со стороны Польши получит украинская сторона в будущем году (и сколько выдаст сама). 20 ноября, как раз в очередной раз отбрехавшись от вопросов о поддельном тесте, Владислав Криклий пишет в своем facebook-аккаунте: «Все же дожали поляков на дополнительные разрешения».

Но оказалось, что в facebook его читают не только журналисты и работники министерства, но и поляки. Которым сильно не понравилась формулировка украинского министра – и уже достигнутые договоренности между Украиной и Польшей были расторгнуты. Что позднее подтвердили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Не говоря уж о том, что «дожимал поляков» совсем не Криклий, а Владимир Зеленский, обратившийся с просьбой о дополнительных разрешениях к польской части комиссии. Благодаря чему Польша и пошла Украине навстречу в этом вопросе. Так что в этот раз украинский министр усадил в лужу не столько себя, но и президента своей страны. А сам вопрос о перевозках повис в воздухе.

Мидасы наоборот

Детальное описание ноябрьских подвигов министра инфраструктуры Украины понадобилось нам не из любви к жанру. Лишь случайный наблюдатель может увидеть тут какую-то особенную вакханалию. На деле же это довольно распространенная среди украинских чиновников практика под условным названием «министерство перемог» («перемога» – укр. победа).

Неважно какое. Это может быть МИД, Мининфраструктуры или Минэкономики. Лишь бы министр был подходящий: некомпетентный, глуповатый, жадный. И стремящийся прикрыть все это великими свершениями.

Во времена Порошенко должность Криклия занимал Владимир Омелян, запомнившийся целым букетом инициатив. Регулярно раз в год он инициировал полный запрет на пассажирское сообщение с Россией. Наперегонки с Илоном Маском начинал строить гиперлуп (но построил только дорогу в родное село Степана Бандеры). Затевал судебные тяжбы с Россией из-за ограничений (из-за строительства Керченского моста) на проход судов в азовские порты Украины. Акватории и подходные каналы портов тем временем зарастали илом. Грозился даже отобрать у РФ Кубань, но смог только отменить прибытие поезда Москва-Киев на первый путь Центрального киевского ж/д вокзала.

И он лишь наиболее яркий в череде министров, специализирующихся на перемогах. К их числу можно отнести также трех последних министров иностранных дел, евроинтеграционный блок украинского правительства, Мининформполитики (известно также как Министерство пропаганды; запреты российских книг, артистов, вещающий на ЛДНР и Крым телеканал «Дом» – это все их перемоги). Наверняка мы многих упустили – специалистов по перемогам на Украине слишком много.

Впрочем, ничего пока не решено. Не исключено, что разговоры останутся разговорами, а украинский министр останется министром. И продолжит чудить — всем на радость.

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