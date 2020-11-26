 

Мнение: Космос под Гжель

26.11.2020, 19:14, Разное

В ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили об угрозе серьезных поломок на МКС и предложили выйти из программы. По словам первого замдиректора РКК «Энергия» Соловьева, «уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации». «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», – сказал он.

Вероятность того, что МКС может в обозримом будущем прекратить существование, вполне реальна. США и Россия могут просто не потянуть дальнейшую программу ее использования и эксплуатации.

На этом фоне Китай намерен в ближайшие десять лет построить базу на Луне, причем базу обитаемую, где будут находиться космонавты на постоянной основе.

Китайцы вполне прагматично оценивают проблемы околоземных станций и приняли решение идти принципиально иным путем. Трудно сказать, какая из концепций – орбитальные станции или стационарные базы – окажутся более жизне- и конкурентоспособнее, но скорее всего, нам в любом случае придется запивать чужие успехи водкой “Поехали”, прыгая на расписанных под хохлому батутах. Ну, и, конечно, окропленных святой водой. Как без этого.

Источник: Эль Мюрид



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