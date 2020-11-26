 

В гостях у Риз Уизерспун: экскурсия по ее ферме в Малибу, которую она продала за 6,7 миллионов долларов

26.11.2020, 19:12, Разное

Риз Уизерспун продала впечатляющую ферму в деревенском стиле, которой владела в Малибу, и заработала на этом немалые деньги. Уроженка Нэшвилла и ее муж, голливудский агент Джим Тот, продали свой загородный дом за чуть более 6,7 миллионов долларов. Сделка купли-продажи осуществилась еще в начале ноября: как сообщает Variety, звездные супруги заработали почти на полмиллиона долларов больше, чем заплатили при покупке фермы летом 2019 года.

Ферма была построена в 1949 году, но с тех пор была не один раз переделана и каждый раз – согласно современным требованиям и модным веяниям. Сейчас на участке в 40 соток расположен просторный хозяйский дом со светлой кухней, несколькими спальными комнатами и винтажной ванной. На территории растут высокие платаны, фруктовые деревья, а еще организован сад и огород. На участке имеется отдельный домик для гостей, похожий на амбар. Он также оснащен всем необходимым для жилья. При желании его можно переоборудовать под йога- или арт-студию, как это делалось неоднократно предыдущими владельцами. Собственный кинотеатр, бар и баскетбольная площадка прилагаются.



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