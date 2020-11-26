 

Мнение: Прощание с Марадоной в Буэнос-Айресе

26.11.2020, 19:12, Разное

Прощание с Марадоной в Буэнос-Айресе отметилось огромной многокилометровой очередью желающих проститься с футбольной легендой.
Люди стояли по много часов, чтобы просто пройти мимо гроба, кинуть что-то к нему и сказать пару слов.
Попутно, футбольные фанаты устроили беспорядки у места прощания, пытаясь без очереди прорваться к гробу, но это впрочем было ожидаемо. Полиции в целом удалось сдержать напор толпы и ситуация осталась под контролем.
По лицам многих пришедших было видно, что для многих смерть Марадоны это личное. Умер самый известный аргентинец из ныне живущих.
Похоронят Марадону в 35 км от Буэнос-Айреса рядом с матерью и отцом.

Трансляция церемонии прощания.

По таким похоронам порой можно сделать выводы о подлинном итоге жизни человека и его значении для окружающих.

Марадона и южноамериканские левые – https://colonelcassad.livejournal.com/6356977.html

Источник: Colonel Cassad



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