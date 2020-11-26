Мнение: Прощание с Марадоной в Буэнос-Айресе

26.11.2020, 19:12, Разное

Прощание с Марадоной в Буэнос-Айресе отметилось огромной многокилометровой очередью желающих проститься с футбольной легендой.

Люди стояли по много часов, чтобы просто пройти мимо гроба, кинуть что-то к нему и сказать пару слов.

Попутно, футбольные фанаты устроили беспорядки у места прощания, пытаясь без очереди прорваться к гробу, но это впрочем было ожидаемо. Полиции в целом удалось сдержать напор толпы и ситуация осталась под контролем.

По лицам многих пришедших было видно, что для многих смерть Марадоны это личное. Умер самый известный аргентинец из ныне живущих.

Похоронят Марадону в 35 км от Буэнос-Айреса рядом с матерью и отцом.

Трансляция церемонии прощания.

По таким похоронам порой можно сделать выводы о подлинном итоге жизни человека и его значении для окружающих.

Марадона и южноамериканские левые – https://colonelcassad.livejournal.com/6356977.html