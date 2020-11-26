 

В законопроекте об удаленной работе сохранено “право на офлайн”

26.11.2020, 19:08, Разное

В среду, 25 ноября, нижняя палата приняла во втором чтении поправки к Трудовому кодексу. Одна из них дает основание для увольнения дистанционного работник, если он без уважительной причины не выходит на связь с работодателем в течение двух дней.

Также из редакции законопроекта первого чтения исчезло положение о неприкосновенности времени отдыха работника. Изменения некоторые СМИ интерпетировали как исключение “права на офлайн” из нормативно-правового акта.

Ко второму чтению право дистанционных работников на неприкосновенность времени отдыха сохранено, подчеркнул первый замглавы фракции “ЕР” в нижней палате Андрей Исаев. По его словам, это положение прописано более грамотным юридическим языком, что позволит защитить сотрудника от переработок.

“Юристы нам указали, закрепленная в первом чтении для удаленных работников „неприкосновенность времени отдыха“ – это общая норма трудового кодекса (статья 106, „Понятие времени отдыха“)”, – приводит слова Исаева ТАСС.

Парламентарии вместе с экспертами, работодателями и профсоюзами разработали специальные правила для “удаленных” работников. В законопроекте появилось требование об установлении порядка взаимодействия работника и работодателя при дистанционной работе.

“Этот порядок будет устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашение к трудовому договору”, – сказал Исаев.

Время взаимодействия работодателя и дистанционного сотрудника включается в рабочее время. Нарушение “права на офлайн” будет расцениваться как сверхурочная работа – она должна оплачиваться соответственно. Нормы по сверхурочной работе содержатся в Трудовом кодексе.

В третьем чтении законопроект об удаленной работе Госдума рассмотрит в четверг, 26 ноября. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2021 года.



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