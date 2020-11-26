 

Назвагы напитки, которые обязательно должны быть в рационе

26.11.2020, 19:06, Разное

Медики назвали напитки, которые в обязательном порядке должны присутствовать в рационе человека. В перечень попали как чаи, так и соки.
Врачи рекомендуют употреблять зеленый чай, поскольку он способен нейтрализовать свободные радикалы за счет полифенолов и флавоноидов. Кроме этого, укрепляются кости, обеспечивается защита от сердечно-сосудистых заболеваний. Чай с мятой приводит в норму процесс пищеварения. К тому же дополнительный компонент напитка имеет противоспазматическое действие.

Человеку рекомендуется употреблять нежирное молоко. Оно способно на длительный период времени утолить аппетит, поэтому подойдет людям, которые желают снизить вес. В напитке имеются сложные углеводы, кальций, белки и витамин D. В рационе должно присутствовать и соевое молоко, снижающее риск заболеваний сердца. Однако им нельзя полностью заменить коровье, поскольку в таком случае будет наблюдаться недостаток витаминов А и D.

Какао или же горячий шоколад стимулируют выработку серотонина, благодаря которому у человека появляется настроение. К тому же входящие в состав полифенолы способны защитить клетки от действия свободных радикалов.

Полезным является и томатный сок без соли. В нем содержится ликопен, который противостоит появлению раковых опухолей. Клюквенный сок защищает от инфекций мочевыводящую и пищеварительную системы. Также за счет его употребления снижается уровень «плохого» холестерина в крови. Апельсиновый сок содержит много витамина С, его в особенности нужно пить во время беременности, поскольку фолиевая кислота, присутствующая в нем, предотвращает появление дефектов развития плода.



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