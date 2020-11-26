Анита Цой во время карантина хотела развестись с супругом

26.11.2020, 19:06, Разное

Во время съемок программы «Судьба человека» Анита Цой призналась ведущему, что во время карантина испытывала желание развестись со своим супругом Сергеем. Певица внезапно осознала, что у нее с мужем абсолютно разные привычки и интересы.

За 30 лет совместной жизни Анита и Сергей Цой не проводили столько времени вместе, сколько пришлось на карантине. Обычно артистка только завтракала и ужинала в компании супруга, а остальное время пара занималась каждый своими делами. Артистка довольно часто гастролировала и поэтому редко бывала дома.

Самоизоляция показала, что Анита Цой отдает предпочтение кофе, а ее супруг часто пьет чай. Сергей Цой смотрит, в основном, боевики, а супруга – мелодрамы. В результате звездная пара первые несколько недель постоянно ругалась, но постепенно начала «притираться» друг к другу. Особенно Аниту Цой поразил тот факт, что муж перенимал манеру общения с секретарем и разговаривал с ней в повелительном тоне. Иногда возлюбленный очень раздражал знаменитость, но спустя время все начало налаживаться.

Анита Цой благодарна карантину, так как ее семья стала намного крепче. Супруги вновь начали гулять, держась за руки, как раньше. Певица поняла, что выбрала Сергея Цоя в мужья 30 лет назад не случайно. Когда они заболели COVID-19, то лежали в соседних палатах, а супруг постоянно приходил, чтобы проведать артистку. По ее словам, это было чрезвычайно мило и трогательно.