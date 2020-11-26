“Снижают тяжесть COVID-19”: Ученые рассказали о новом способе попадания коронавируса в организм

26.11.2020, 19:06, Разное

Китайские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили пути проникновения коронавируса в человеческий организм. Выяснилось, что один из них связан с холестерином.

Отправной точкой исследования ученых стал тот факт, что SARS-CoV-2 имеет способность входить в соединение сразу с рядом рецепторов одновременно. Это дало толчок к изучению вопроса, какие именно молекулы являются “каналами связи” для коронавируса. В итоге медики выявили, что вирус способен попадать в человеческий организм не только посредством легочного рецептора, но и используя рецептор, распознающий молекулы холестерина.

Резюмируя итоги научной работы исследователи пришли к выводу, что лекарства, блокирующие функционирование легочного рецептора, могут снизить тяжелое течение COVID-19. “Мы уверены, что таким же образом на неё будут действовать и вещества, связывающиеся с молекулами холестерина”, – заключили эксперты. Об этом пишет Nature Metabolism.