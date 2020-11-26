Собянин посоветовал не запасаться лекарствами

26.11.2020, 18:58, Новости дня

Лекарства от коронавируса есть в московских аптеках, однако не стоит ими запасаться без назначения врача, нельзя заниматься самолечением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Лекарства в Москве в аптеках и противовирусные, и противобактериальные, и антибиотики есть. Дело в том, что не во всех аптеках, потому что быстро очень скупается населением, но в принципе в этот период времени всегда можно купить лекарство. Это общие, обычные лекарства. Что касается ковидных лекарств, лечения от ковида, то я вообще категорически против, что люди запасались какими-то антиковидными лекарствами без назначения врача», – сообщил он в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Мэр напомнил, что заниматься самолечением очень опасно, есть риск попасть не только в больницу, «но прямо в реанимацию». Он также отметил, что в течение нескольких недель дефицит лекарств в РФ от коронавируса будет ликвидирован. По его словам, Минпромторг активно занимается выпуском дополнительных лекарств, объемы увеличены в два-семь раз.

«Вся номенклатура лекарств от COVID у нас достаточна, с запасом давно куплена, потому что мы четко знали и знаем, какой объем лекарств нам понадобится в ближайшее время. Такой запас в городе создан, и никаких проблем с этим в настоящее время нет», – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин заявил, что «закрывать» Москву не планируется. Он также отметил, что никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет.

Напомним, мэр Москвы продлил срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.