 

Путин возложил цветы к памятнику ученому Юлию Харитону в Сарове

26.11.2020, 18:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Саров возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.

Глава государства возложил букет бордовых роз к памятнику исследователю возле Дома ученых, передает ТАСС.

Юлий Харитон (1904-1996) – один из создателей отечественного ядерного оружия, около 50 лет руководил ядерным центром в Арзамасе-16 (ныне Саров).

Путин прибыл в Саров в четверг. Там глава государства в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году. 

Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.

В последний раз президент посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ. В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй – в феврале 2012 года.

Поездка Путина в Саров планировалось на среду, однако была отменена из-за нелетной погоды.



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