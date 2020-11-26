Группа “1+1 Media” закрывает издание “Телекритика”

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26.11.2020, 18:52, Новости дня

Группа “1+1 Media” закрывает интернет-издание “Телекритика”. Об этом сообщается на сайте издания 26 ноября.

Сегодня – последний день работы издания. Причиной закрытия издания стал кризис, связанный с пандемией коронавируса.  Группа решила прекратить поддержку “Телекритики” и сосредоточиться на других проектах.

“Если рассматривать медиа как бизнес, нужно жестко корректировать бизнес-стратегии, чтобы и в дальнейшем удерживать лидерские позиции на рынке и иметь финансовые возможности развивать ключевые проекты. В частности, наша актуальная стратегия заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Жаль это констатировать, но по ряду объективных причин “Телекритика” не смогла войти в такой список. Мы искренне благодарим команду издания за добросовестный труд, а также честность и принципиальность, благодаря которой издание пользовалось авторитетом и среди читателей, и среди коллег по медиарынку”, – сказал гендиректор медиагруппы Ярослав Пахольчук.

“Телекритика” была основана в 2001 году, это нишевое интернет-издание об украинской медиасфере.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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