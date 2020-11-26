Компания Apple фиксирует неожиданно высокий спрос на свои новые гаджеты

26.11.2020, 18:46, Новости дня

По словам аналитиков компании Apple, в преддверии праздников неожиданно большим оказался спрос на новые гаджеты компании. Речь идет, прежде всего, о смартфонах iPhone 12 Pro, а также об iPad Air и MacBook.

Как ни странно, топовая модель линейки смартфонов iPhone 12 Pro, а также 12 Pro Max продаются лучше, чем простые iPhone 12 и iPhone 12 mini. Производитель ожидал, что будет наоборот. Таким образом, самые востребованные мобильники уже становятся дефицитом.

Во-вторых, удивил iPad Air. По новым прогнозам аналитиков, высокий спрос на него сохранится и в начале будущего года. Кстати, Apple к тому времени планирует представить обновленную версию с поддержкой 5G и экраном miniLED. Кроме того, отлично продаются новые ноутбуки и умные часы Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE.