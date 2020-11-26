 

Камеру Fujifilm GFX100 «научили» делать снимки с разрешением 400 Мп

26.11.2020, 18:46, Новости дня

Представители компании Fujifilm объявили о выходе новой прошивки для камер 3.00, которая предназначена для установки на модель GFX100. Напомним, что речь идет о беззеркальном аппарате из флагманского сегмента.

Обновленное ПО предоставляет пользователям функцию Pixel Shift Multi-Shot, а она, в свою очередь, обеспечивает высокое качество съемки с разрешением 400 Мп.

Принцип работы данной функции состоит в том, что после нажатия на кнопку спуска в камере датчик быстро делает серию автоснимков, отдельно фотографируя каждый сектор экспозиции. В результате получается цифровое фото с очень большим разрешением. Приложение объединяет полученные изображение в единую картинку.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Мировую урожайность ставит под угрозу исчезновение пчел

17.10 / В Крыму отреагировали на слова Эрдогана о принадлежности региона

21.09 / Российские и армянские военные начали учения «Кавказ-2020» в Армении

27.08 / Россия напомнила об отказе США уничтожать боевые отравляющие вещества

27.09 / Армения объявила мобилизацию

13.11 / Лукашенко: Для Белоруссии ни в экономике, ни в политике нет альтернативы России

10.09 / Трамп продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП в США

13.11 / Цены на нефть снизились на перспективах спроса

02.07 / Суд Лондона лишил Мадуро доступа к венесуэльскому золоту на 1 млрд долларов

16.07 / Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ, затем сообщение удалили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска