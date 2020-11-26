Камеру Fujifilm GFX100 «научили» делать снимки с разрешением 400 Мп

26.11.2020, 18:46, Новости дня

Представители компании Fujifilm объявили о выходе новой прошивки для камер 3.00, которая предназначена для установки на модель GFX100. Напомним, что речь идет о беззеркальном аппарате из флагманского сегмента.

Обновленное ПО предоставляет пользователям функцию Pixel Shift Multi-Shot, а она, в свою очередь, обеспечивает высокое качество съемки с разрешением 400 Мп.

Принцип работы данной функции состоит в том, что после нажатия на кнопку спуска в камере датчик быстро делает серию автоснимков, отдельно фотографируя каждый сектор экспозиции. В результате получается цифровое фото с очень большим разрешением. Приложение объединяет полученные изображение в единую картинку.