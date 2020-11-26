В Западной Европе существенно выросли продажи планшетов с подсоединяемыми клавиатурами

26.11.2020, 18:46, Новости дня

В странах Западной Европы начинается новый бум. Появилась мода покупать планшеты с подсоединяемой клавиатурой. По данным статистики, в этом году спрос на такие устройства увеличился на 170,5%.

В целом, рост продаж электроники в данном регионе составил 15,6% за последний квартал, отмечают аналитики. На протяжении трех месяцев удалось продать 8,2 млн гаджетов.

При этом продажи планшетов с клавиатурой обеспечили 40,1% сбыта ритейлеров, работающих в сфере электронных устройств. В то же время, сбыт обычных планшетов сокращается. Очевидно, пользователи потеряли к ним интерес из-за улучшения технических характеристик смартфонов, считают эксперты. Но если к планшету присоединить удобную клавиатуру, то разница исчезнет уже между ним и ноутбуком.