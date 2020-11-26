 

В Западной Европе существенно выросли продажи планшетов с подсоединяемыми клавиатурами

26.11.2020, 18:46, Новости дня

В странах Западной Европы начинается новый бум. Появилась мода покупать планшеты с подсоединяемой клавиатурой. По данным статистики, в этом году спрос на такие устройства увеличился на 170,5%.

В целом, рост продаж электроники в данном регионе составил 15,6% за последний квартал, отмечают аналитики. На протяжении трех месяцев удалось продать 8,2 млн гаджетов.

При этом продажи планшетов с клавиатурой обеспечили 40,1% сбыта ритейлеров, работающих в сфере электронных устройств. В то же время, сбыт обычных планшетов сокращается. Очевидно, пользователи потеряли к ним интерес из-за улучшения технических характеристик смартфонов, считают эксперты. Но если к планшету присоединить удобную клавиатуру, то разница исчезнет уже между ним и ноутбуком.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в оккупированном Крыму

24.10 / Мэр Праги пойдет работать волонтером в больницу, где лечат больных COVID-19

25.09 / Великобритания и США готовят санкции в отношении Беларуси

09.11 / Профильные комитеты ГД поддержали предложенные Мишустиным кандидатуры на посты министров

11.09 / Очаг коронавируса обнаружили в районе Карловых Вар

03.10 / Происшествия: Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

18.11 / Спецназовец США признался в работе на российскую разведку

16.07 / Витренко ушел из “Нафтогазу”

26.09 / Разработчик «Новичка» оценил видео с криками Навального после «отравления»

12.11 / В российской Карелии создали бутафорский концлагерь для школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска