 

Автоматическая установка драйверов на Windows 10 прекратится

26.11.2020, 18:46, Новости дня

Как сообщают компетентные источники, Microsoft приняла решение прекратить автоматическую установку драйверов для операционной системы Windows 10. Отныне пользователи смогут получать такие обновления только в ручном режиме, отмечают эксперты.

По их словам, для того чтобы установить вновь появившиеся на официальном ресурсе драйвера для операционки, придется заходить в «Дополнительные обновления» в Центре обновления Windows.

Прежде всего, изменения затрагивают владельцев устройств, на которых установлены версии данной ОС 2004 и 20H2. Также компания намерена лучше детализировать настройку, позволяющую получать новые драйвера. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте Microsoft.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Путин поручил обеспечить детей доступом к широкополосному интернету

14.07 / Что сулит польской политике переизбрание Анджея Дуды? 

07.09 / “Команда не восстановилась”. Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге наций

25.10 / Составлен первый в мире «Атлас поверхностных вод»

17.11 / Полякова стала звездным детективом в шоу “Маска”

19.10 / Компания Tesla будет продавать в Европе Model 3 китайской сборки

04.07 / Sky – «движемся прямиком в ад» — Техас ожидает новый всплеск эпидемии COVID-19

20.08 / Польша предложила Минску помочь избавиться от «энергетической зависимости» от России

21.11 / Зеленский: Майдан – напоминание о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа

04.08 / Лукашенко оценил предложения вернуться к конституции 1994 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска