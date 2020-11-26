Автоматическая установка драйверов на Windows 10 прекратится

26.11.2020, 18:46, Новости дня

Как сообщают компетентные источники, Microsoft приняла решение прекратить автоматическую установку драйверов для операционной системы Windows 10. Отныне пользователи смогут получать такие обновления только в ручном режиме, отмечают эксперты.

По их словам, для того чтобы установить вновь появившиеся на официальном ресурсе драйвера для операционки, придется заходить в «Дополнительные обновления» в Центре обновления Windows.

Прежде всего, изменения затрагивают владельцев устройств, на которых установлены версии данной ОС 2004 и 20H2. Также компания намерена лучше детализировать настройку, позволяющую получать новые драйвера. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте Microsoft.