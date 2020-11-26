Индейка, помилованная Трампом в День Благодарения, отказалась принять президентское помилование

26.11.2020, 18:37, Разное

Одиннадцатифунтовая индейка по кличке Горошина отвергла президентское помилование в знак протеста против политики Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, теперь ей предстоит стать угощением для вашингтонских бездомных.

В четвёртый четверг ноября в США отмечают День Благодарения, посвящённый памяти первых переселенцев из Англии, прибывших в Америку на судне «Мейфлауэр». Главное блюдо этого праздника – жареная индейка. Половину из 120 миллионов индеек, которых выращивают ежегодно в США, зажаривают в этот день. По традиции, две из этих индеек получают президентское помилование и вместо кухни отправляются на ферму, где живут до конца своих дней.

В 2020 году в ходе предпраздничной церемонии Дональд Трамп помиловал индеек Горошину и Морковь, однако впервые в истории Соединённых Штатов одна индейка отказалась быть помилованной. Как заявил официальный представитель Горошины Джей Карни, «Эта мужественная и гордая птица предпочла быструю смерть вечному позору. Она не смогла принять жизнь в подарок от того, кто отнял четыре года жизни у каждого честного американца».

В Республиканской партии сомневаются, что решение было принято Горошиной добровольно и без постороннего давления. Тем не менее, её приготовят по секретному рецепту шеф-повара Белого дома Андре Раша и вечером 26 декабря отвезут в ближайшую благотворительную столовую для бездомных.

Дональд Трамп стал первым с 1863 года президентом США, не сумевшим помиловать индейку в День Благодарения. Политологи полагают, что именно в этом качестве он войдёт в историю страны.