Личное: “Может он ждал”

26.11.2020, 18:32, Разное

Много людей спрашивают в письмах, как пережить пандемию и не свихнуться.

Точно так, как надо переживать любые катастрофы, бедствия, болезни и потери.

Обратить внимание на то, что в ваших силах, в ваших границах, не тратить энергию на то, чего вы не можете изменить.

Вот короткое письмо о такой беде.

busyashka_555

Здравствуйте, Эволюция.

Есть ли какие-то слова, чтобы уменьшить горе человека, близкий которого окончил жизнь суицидом?

(Слова, которые побуждают человека вернуть локус контроля на место, осознать, что полного влияния на поведение другого у него нет. Нет лаза в чужую голову, чтобы все проконтролировать и поправить. Без Училки нужно побуждать, соизмеряя свой авторитет, и если авторитета мало, то очень мягко)

Муж моей сестры вчера повесился. Он полковник на пенсии. Крепкий и в совершенном здравии, никогда и ничем не болел. Некоторое время назад предпринял попытку порезать Вены, она его тогда нашла в ванной, спасла. А он вроде бы понял все. Но оказалось, что нет. Она себя винит, что не уберегла. А получается, мы все не уберегли, не помогли ему. Они жили далеко и мы все воспринимали со слов.

(Ну крепкого мужика, полковника в отставке взять и уберечь невозможно. Уберечь можно ребенка, подростка уже сложней. Автор даже не пишет, какие причины он называл жене после первого случая. И что значит “понял все”? Что он понял? Что жена против его смерти? Он и так это понимал скорее всего. Кризис какой-то личный пережить не смог скорее всего. Потерю смысла жизни из-за прекращения той реализации, в которой он себя раньше видел. Но совсем не факт, что окружающие что-то могли с этим сделать. Вообще психологическая помощь другому человеку – вещь очень сложная и неоднозначная, поскольку центр управления не снаружи, а внутри, и до него напрямую не добраться)

Вроде все нормально было. Но что-то же было, у меня например после его первого неудачного раза из головы это не выходила, но ему я ничего не сказала. Может он ждал? Она мне сказала это по секрету, кроме нас троих не знал никто.

(Он ждал чего? Что ему посочувствуют и его пожалеют? Автор думает, что мужчина хотел опереться на ее плечо. Суицид всегда почти следствие депрессии острой, иногда стремительно развивающейся, иногда постепенно. Препараты помогают не всегда, психотерапия не часто. Близкие могут помочь, если у них есть возможность вовлечь человека в какие-то интересные для него дела. Простыми беседами – нет. Иногда даже ухудшают течение депрессии. Депрессия – это фокус на себе, выход в том, чтобы человек направил спонтанное внимание на что-то, кроме своей душевной боли и своего разочарования в жизни, чем-то с интересом занялся. А это не такая уж простая задача со стороны, поскольку чужой фокус своей рукой не возьмешь и не направишь. Фокус оживленного человека легко привлечь, а у депрессивных фокус такой ригидный, застрявший и застывший внутри, что они иногда вообще не реагируют ни на что извне. Вот почему с депрессией надо справляться в начале, а лучше профилактически, избегая фрустрации большинства ресурсов)

У них двое совершенно прекрасных взрослых детей, не было причин для такого ухода. Как пережить такое, некому было взять его за руку, отвести от этого.

(Вот в последних строчках она написала, чего не надо делать. Ей кажется, что можно было взять и отвести за руку. Как будто он пятилетний малыш, а не мужик, привыкший командовать другими офицерами. Вот если причитать вместе с сестрой, что можно было удержать, ее горю точно не поможешь. А надо думать о живых, а не о мертвых. Помогайте сестре. Отвлекайте ее от горя, напоминайте ей, что она не могла взять его за шкирку и держать, она не его мать. Пусть на детей теперь внимание обратит, чтобы они пережили ситуацию и не застряли в ней все вместе. Друзья, понятно, как важно в случае любой потери помнить о том, что вы можете сделать, а чего уже нет? Иначе, страдая, вы потеряете очень многое в плюс к уже потерянному. Именно поэтому говорят “беда никогда не приходит одна”. Беда расшатывает вас и вы теряете все остальное. А во время любой беды наоборот нужно собраться)