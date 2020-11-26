Мнение: Нецелесообразно

26.11.2020, 18:22, Разное

Причины сверхсмертности в России известны и понятны. Это беспощадная борьба с коронавирусом, в ходе которой все остальные заболевания и плановая работа по борьбе с ними отходят на второй план. Соответственно, больные иных категорий попросту не могут своевременно получать помощь – отсюда и более высокая по сравнению с прошлыми годами смертность.

Проще говоря – перепрофилирование койко-мест и есть та базовая причина, по которой в стране умирает большее число людей, чем ранее. За 9 месяцев этого года сверхсмертность по официальным данным уже составила 120 тысяч человек, из которых 40 тысяч – те, у кого был зарегистрирован коронавирус (конечно, все 40 тысяч в жертвы именно коронавируса записывать некорректно, так как это смерти "с" коронавирусом, а не "от" него).

Казалось бы – решение заключается в ускоренном строительстве инфекционных больниц и отделений, чтобы с одной стороны, сбалансировать потребности для борьбы с коронавирусной инфекцией, с другой – вернуть для иных категорий заболевших "их" места в больницах. Казалось бы – но у власти прямо противоположная логика.

Строительство большого числа инфекционных больниц, в частности для пациентов с коронавирусом, в России неоправданно. Об этом во вторник, 13 октября, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Ни одни инфекционные больницы, сколько бы их не строили, они не перекроют ту потребность, которая сложилась в последнее время. Но, после того как ситуация будет откатываться назад, эти все построенные инфекционные больницы могут оказаться пустыми», ― отметил он в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Гриднев подчеркнул, что та модель работы с перепрофилированием коек для пациентов с COVID-19 является самой оптимальной и правильной.

Проще говоря – власть прекрасно понимает, в чем корень проблем, но решать их максимально разумным способом не намерена. Не для того сокращали, оптимизировали и уничтожали, чтобы снова возвращаться к нормальной системе. Население должно быть обеспечено как в блокаду – на уровне биологических потребностей. 125 блокадных грамм и ни граммом больше. Только если в 41 году такие решения принимались в связи с жесточайшей нехваткой ресурса, то сейчас ресурс есть, но он сознательно перераспределяется в пользу уголовной братвы, правящей страной. Всем остальным вводят карточки на жизнь. Кому как повезет.

Пожилое население страны признано бесполезным, а потому режим Путина делает все, чтобы разгрузить от него все социальные отрасли. Чем больше сдохнет этого ненужного старичья – тем больше миллиардов смогут украсть друзья и подельники. Логика только в этом и ни в чем ином.

Историки потом будут сравнивать и спорить, что было страшнее по своим последствиям для страны – нашествие Гитлера или правление Путина. На мой взгляд, конечно, нынешние по всем статьям переплюнули своих идейных учителей.