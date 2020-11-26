Из неизданного: Джанкарло Джамметти поделился архивными фотографиями принцессы Дианы

26.11.2020, 18:20, Разное

Не секрет, что принцесса Диана любила яхты: как рассказывали ее близкие, именно во время морских прогулок леди Ди чувствовала себя спокойно и свободно и могла по-настоящему насладиться уединением. Несколько часов назад в честь выхода пятого сезона сериала “Корона” сооснователь модного дома Valentino Джанкарло Джамметти выложил в своем Instagram-аккаунте архивные фотографии, которые раньше никто не видел. Один из снимков сделан во время отдыха в Италии как раз на борту роскошной яхты T.M.Blue One, принадлежащей дизайнеру Валентино Гаравани.

На снимке – сентябрь 1990-го… Четыре года, как принцесса Диана живет отдельно от супруга, принца Чарльза, до их развода остается еще 2 года. Принц уже возобновил свои отношения с Камиллой Паркер-Боулз, а принцесса недавно рассталась с офицером Джеймсом Хьюиттом, которого отправили по долгу службы в Германию.

На фото мы видим Диану в пестром купальнике и накинутой на плечи рубашке сливового оттенка. Она держит стакан и улыбается своим друзьям – Валентино и болгарскому принцу Кириллу Саксен-Кобург-Готскому. На заднем плане – Стромболи, крошечный остров в Тирренском море недалеко от Сицилии. На Стромболи, кстати, возвышается одноименный вулкан, один из трех действующих в Италии.

Джанкарло Джамметти также опубликовал фото, на котором он и Валентино Гаравани приветствуют Диану на одном официальном мероприятии. Когда и где было сделано фото, неизвестно, но можно в очередной раз восхититься безупречным образом принцессы, которая для выхода выбрала бирюзовую юбку, клатч в тон и белый блейзер с голубой отделкой.

Два момента нашей с ней дружбы, – подписал фотокарусель Джаметти.

Недавно Джанкарло, кстати, уже делился снимками с той морской прогулки в 1990-м: на них принцесса Диана запечатлена рядом с в том числе супругой принца Кирилла, Росарио Саксен-Кобургской, бывшей моделью и музой Валентино (Росарио и Кирилл развелись в 2009 году).